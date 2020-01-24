Как посчитали украинцев - мнение социолога

Украинцев больше, чем 37 миллионов, говорит Ирина Бекешкина. Фото: Віталій Носач, rbc.ua

Проведенная электронная перепись населения в Украине не заменит настоящею. Об этом сказала социолог Ирина Бекешкина.

"Прежде всего, нужно посмотреть методику оценки численности населения. Вопрос в том, насколько она позволяет охватить все население. Все ли жители страны учтены в реестрах, которые использовались.

Например, можно взять данные по мобильным телефонам. Да, они есть у многих, но не у всех. Хорошо, можно тогда взять данные из Пенсионного фонда. Но и это не дает гарантий, ведь не все, у кого нет мобильных телефонов, обязательно являются пенсионерами. К тому же, у нас немало переселенцев, зарегистрированных на старом месте жительства. Поэтому у меня есть подозрения, что часть населения просто была не учтена", - отметила Бекешкина сайту "Гордон"

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Нынешняя численность населения Украины не менее 37 млн человек, говорит социолог.

"Как минимум, население в Украине не менее 37 млн. Здесь вопрос - сколько людей не учли? Это касается тех же пенсионеров на оккупированных территориях, получающих пенсии. Учли их или нет?", - отметила Бекешкина.

По состоянию на 1 декабря 2019 года, в Украине живут 37 миллионов 289 тысяч населения. Такие данные пробной электронной переписи сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.