Численность населения Украины: обнародовали свежие цифры

Перепись проводили 3 месяца.

По состоянию на 1 декабря 2019 в Украине проживают 37 миллионов 289 тысяч населения.

Такие данные пробной электронного переписи сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в четверг.

Оценка не охватывает оккупированные Россией Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Отклонение результатов не превышает 2,86%. Исследование проводилось 3 месяца.

В Киеве живет 3,7 млн человек.

"Меня это поразило. Я почему-то думал, что будет меньше", - признался Дубилет.

При переписи использовали три метода: комбинированный (мобильные операторы + соцопрос + реестры), второй комбинированный (данные Пенсионного фонда + распространения через поло-возрастную структуру) и реестровый.

"Кроме того, в течение 1-2 лет мы приведем в порядок наши электронные реестры, и с этого момента сможем ежедневно получать точные данные о населении", - также заявил Дубилет.

Обновляется.