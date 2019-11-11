Как могут проголосовать украинцы на референдуме касательно земли - опрос

77,6% опрошенных пошли бы на референдум. ФОТО: Pexels

68,3% украинцев проголосовали бы за продление запрета на продажу земли, а 23,2% - за открытие рынка, если бы референдум относительно рынка земли состоялся в Украине в следующее воскресенье. Еще 8,4% было сложно ответить на этот вопрос.

Таковы результаты опроса социологической службы Центра Разумкова, проведенного 1-7 ноября.

Речь идет о тех участниках опроса, которые планируют принять участие в референдуме.

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Также служба сравнила результаты среди жителей городов и сел. Горожане охотнее поддержали бы открытие рынка - 20,6% жителей городов проголосовали бы за открытие рынка, тогда как среди жителей сел таких 18,9%. Жители сел охотнее бы поддержали продлении запрета на продажу - 68,9% против 60,9.

Общее отношение к референдуму касательно рынка земли: 67,7% считают, что такой вопрос надо выносить на рефрендум, 20,55% - считают, что не стоит.

77,6% опрошенных пошли бы на референдум, 11,2% - не пошли бы.

Кабинет министров утвердил законопроект о рынке земли и передал его на рассмотрение в парламент. В случае принятия документа Верховной Радой в Украине отменят запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020-го. Один человек или компания вместе со связанными лицами совокупно сможет купить не более 15% с/х земель в пределах одной области или 0,5% всех земель с/х назначения в Украине. Первоочередное право на покупку земли получит ее арендатор. Президент Владимир Зеленский заявил, что этот законопроект подавать в парламент нельзя. Впервые мораторий на продажу земли в Украине ввели в 2001-го, после чего несколько раз продлевали. Последний раз парламент продлил мораторий своим голосованием 20 декабря 2018-го. Он будет действовать до 2020-го.