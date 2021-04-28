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среда, 28 апреля 2021 19:48

Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова

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Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Максим Степанов возглавляет Минздрав с марта 2020 года. Фото: president.gov.ua

Максим Степанов останется на посту министра здравоохранения, если за две недели команда президента Владимира Зеленского не найдет ему замену.

Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал политолог Виктор Таран.

"Происходит попытка послать Степанова в отставку. Потому что исключительно на нем лежит ответственность за провал вакцинации в стране. В Зимбабве больше вакцинированных, чем у нас. Степанов все завалил.

Люди видят эти вещи и понимают, что его надо снимать. Но есть две проблемы. Первая заключается в том, что снять Степанова - это признать провал власти. А если еще снять через постановление, которое зарегистрировала оппозиция. Поэтому надо его снять другим постановлением, которое "слуги" могут зарегистрировать. Таким образом возьмут на себя ответственность: мы уволили, а не оппозиция.

Вторая проблема - некого на его место назначить. У Зеленского кадровая импотенция. Он не знает, с кем работать. Есть медики в системе. Но четыре из них работали с Порошенко - это все. Еще четыре были при Януковиче - с ними тоже нельзя работать. Зеленский не понимает, на кого опереться. Это позволяет Степанову оставаться на рабочем месте.

Уже объявили, что следующее заседание Рады состоится после майских праздников. За это время будут искать ответ на эти два вопроса. Если решение не найдут, Степанов останется", - пояснил Таран.

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Ранее СМИ сообщали о намерении руководства фракции "Слуга народа" отправить Максима Степанова в отставку.

В Верховной Раде собрали более 150 подписей народных депутатов за проведение внеочередного заседания, чтобы рассмотреть этот вопрос.

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