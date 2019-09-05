Кабмин уволил уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека

Лищина работал в должности с 2016 года. Фото: Укринформ

Правительство уволило уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Ивана Лещину с должности заместителя министра юстиции.

Соответствующее распоряжение размещено на сайте "Правительственный портал".

Лещина работал в должности с 2016-го. В сети он рассказал, что за это время в Комитете министров Совета Европы закрытыми указанны 840 решений ЕСПЧ как выполненные за 3 года по сравнению со 102 решениями всех предшественников вместе.

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"Это были успешные 38 месяцев 50 свидетелей по Крыму и 80 по Донбассу, сотни документов, экспертных заключений, видео- и фотоматериалов, два новых заявления в ЕСПЧ против РФ: по политзаключенных и моряков (по последним Суд выдал обязательные меры по медицинскому обслуживанию)", - написал Лещина.

Несмотря на увольнение, он все же будет представлять Украину на слушаниях ЕСПЧ в жалобе против России относительно Крыма, которую будут рассматривать 11 сентября.

4 сентября Кабинет министров уволил 36 заместителей министров, которые работали в 12 министерствах.