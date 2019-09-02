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понедельник, 02 сентября 2019 15:59

Кабмин создает службу по американскому образцу

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Кабмин создает службу по американскому образцу
Экономику страны будет проверять единая служба.

Кабинет министров утвердил создание Службы финансовых расследований.

Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Сегодня получили от Министерства внутренних дел проект, согласно которому ликвидируется экономическое подразделение в Национальной полиции. То есть полиция больше не будет вмешиваться в деятельность бизнеса", - сказал глава правительства.

Это первый шаг, который делает новый Кабмин.

Руководитель МВД Арсен Аваков в Twitter написал: Кабинет министров уже утвердил постановлением создание новой службы.

Служба финансовых расследований должна быть универсальной и заниматься всеми экономическими преступлениями в стране.

"У такого органа должно быть два ключевых оружия: одно - карандаш, второе - компьютер", - заявил Аваков.

Создание такой структуры должно происходить по американскому образцу, когда она является единственной в стране в сфере расследования экономических преступлений, объяснил министр.

"Объединить Департамент защиты экономики, который есть в полиции, функцию налоговых расследований, забираем всю экономику в СБУ и одна служба этим занимается", - написал Аваков.

При этом силовые функции в подразделения должны отсутствовать.

"Ничего другого. Достаточно создавать монстра со своим спецназом или отдельным прослушиванием или внешней разведкой. Это аналитическая служба", - сообщил глава МВД.

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Президент Владимир Зеленский дал задание правительству и парламенту.

В частности до 1 декабря принять закон о Службе финансовых расследований.

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