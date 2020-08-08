Кабмин собирается на внеочередное заседание: подробности

Президент Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю безотлагательно оценить, готовы ли больницы оказывать помощь больным на Covid-19. Фото: kmu.gov.ua

В субботу, 8 августа правительство соберется на внеочередное заседание из-за роста в стране количества больных на Covid-19.

На заседание также планируют обсудить эпидемическую ситуацию в временно оккупированном Крыму. Там могут занижать реальные показатели заболеваемости, сообщила пресс-служба Кабмина.

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Кроме того, президент Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю безотлагательно оценить, готовы ли больницы оказывать помощь больным на Covid-19 из-за стремительного роста количества случаев заболевания. Больницы нужно обеспечить необходимыми медикаментами и оборудованием, распорядился президент.

Дополнительные средства индивидуальной защиты предоставят медицинским работникам. Также усилят контроль за соблюдением карантина.

За минувшие сутки появилось 1489 новых больных. Больше всего в столице - 200 человек. В Одесской области насчитали 165 случаев заболевания за сутки, Львовской - 154, Харьковской - 134, Ивано-Франковской - 126. За время пандемии в Украине заболели 79 750 человек. Из них выздоровели 43 655 пациентов, умерли - 1879.