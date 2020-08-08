Кабмин собирается на внеочередное заседание: подробности

 
Ексклюзивы
1/5
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 657
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 270
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2079
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1116
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18657
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3708
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6912
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 990
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 846
Фото
Все фото
4
14
2
12
6
Центр управления полетом: как умные технологии помогают Кличко управлять мегаполисом
Центр управления полетом: как умные технологии помогают Кличко управлять мегаполисом
&quot;Путина в отставку&quot;: в Хабаровске продолжаются протесты
"Путина в отставку": в Хабаровске продолжаются протесты
Путину доверяют меньше всего: Россия последняя в рейтинге мировых держав
Путину доверяют меньше всего: Россия последняя в рейтинге мировых держав
Корабли НАТО вошли в порт Одессы: фото
Корабли НАТО вошли в порт Одессы: фото
Саакашвили пил кофе на балконе с Садовым
Саакашвили пил кофе на балконе с Садовым
Видео
Все видео
Меняет номера и нарушает ПДД - журналисты следили за кортежем Суркиса
Меняет номера и нарушает ПДД - журналисты следили за кортежем Суркиса
Ермак, Тимошенко и Шефир незаконно ездят на автономерах "прикрытия" - "Схемы"
Ермак, Тимошенко и Шефир незаконно ездят на автономерах "прикрытия" - "Схемы"
"Я ее застал с чуваком": слуга народа рассказал о драке и семейном скандале
"Я ее застал с чуваком": слуга народа рассказал о драке и семейном скандале
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Интервью
1/5
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 270
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1287
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 702
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2079
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6912
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
07 августа 2020
Просмотров: 180
Майбутнє, яке повторюється
"Людина – це тварина, яка думає про майбутнє", – говорить гарвардський психолог Деніел Ґілберт у книжці Stumbling on Happiness. На ...
суббота, 08 августа 2020 10:22

Кабмин собирается на внеочередное заседание: подробности

  Комментировать
Кабмин собирается на внеочередное заседание: подробности
Президент Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю безотлагательно оценить, готовы ли больницы оказывать помощь больным на Covid-19. Фото: kmu.gov.ua

В субботу, 8 августа правительство соберется на внеочередное заседание из-за роста в стране количества больных на Covid-19.

На заседание также планируют обсудить эпидемическую ситуацию в временно оккупированном Крыму. Там могут занижать реальные показатели заболеваемости, сообщила пресс-служба Кабмина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус в Украине: правительство будет работать в чрезвычайном режиме

Кроме того, президент Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю безотлагательно оценить, готовы ли больницы оказывать помощь больным на Covid-19 из-за стремительного роста количества случаев заболевания. Больницы нужно обеспечить необходимыми медикаментами и оборудованием, распорядился президент.

Дополнительные средства индивидуальной защиты предоставят медицинским работникам. Также усилят контроль за соблюдением карантина.

За минувшие сутки появилось 1489 новых больных. Больше всего в столице - 200 человек. В Одесской области насчитали 165 случаев заболевания за сутки, Львовской - 154, Харьковской - 134, Ивано-Франковской - 126. За время пандемии в Украине заболели 79 750 человек. Из них выздоровели 43 655 пациентов, умерли - 1879.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кабмин собирается на внеочередное заседание: подробности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
августа

Полиция запретила речи на похоронах писательницы

Банда грабителей до утра считали украденные деньги

День кота: крупнейший представитель весит 450 кг

Самое читаемое
Трогательные фото, которые опровергли популярный миф о котах
Трогательные фото, которые опровергли популярный миф о котах
18
 Просмотров: 13005
Супруги насиловали 4-летнюю дочь ради видео. Суд вынес приговор
Супруги насиловали 4-летнюю дочь ради видео. Суд вынес приговор
3
 Просмотров: 12105
Каменских ошеломляет сексуальной фигурой в откровенном купальнике
Каменских ошеломляет сексуальной фигурой в откровенном купальнике
6
 Просмотров: 10215
Что делает Луческу с &quot;Динамо&quot;
Что делает Луческу с "Динамо"
 Просмотров: 7875
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
16
 1 Просмотров: 6795
Политика
Украина и Китай обсудили сотрудничество в международных организациях
Украина и Китай обсудили сотрудничество в международных организациях Просмотров: 72
После реформы ГАСИ в Украине появятся "строительные шерифы" - Васильченко
После реформы ГАСИ в Украине появятся "строительные шерифы" - Васильченко Просмотров: 198
Децентрализация катится в другую сторону. Киев силами регионов закрывает проблемы государства
Децентрализация катится в другую сторону. Киев силами регионов закрывает проблемы государства
 Просмотров: 369
С этими людьми надо есть, жить и выпить - Зеленский о поездке на Донбасс
С этими людьми надо есть, жить и выпить - Зеленский о поездке на Донбасс Просмотров: 1053
Законы так не готовятся - депутат раскритиковала новшества для ФЛП
Законы так не готовятся - депутат раскритиковала новшества для ФЛП Просмотров: 432
Больше всего комментируют
15
Шмыгаль сообщил, при каких условиях в Крым будут поставлять воду
5
На Коломойского завели дело за отмывание денег Приватбанка
5
Зеленский объяснил решение дать должность чиновнику времен Януковича
2
Мэр Тернополя о красной зоне: Люди готовы к любым акциям. Их все это достало
2
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Голосов: 17336
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua