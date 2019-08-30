Кабмин собирается на свое первое заседание

Новоизбранный Кабинет министров ночью проведет первое заседание.
Сразу после назначения все новые члены Кабмина поехали в здание правительства. Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правительстве.
Какие вопросы будут рассматриваться, – не известно.
Транслировать заседание не будут.
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Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров. За правительство во главе с премьр-министром Алексеем Гончаруком народные депутаты проголосовали в четверг на первом заседании парламента.
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