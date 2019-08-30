Кабмин собирается на свое первое заседание

Новый Кабмин проведет заседание уже сегодня. Фото: РБК

Новоизбранный Кабинет министров ночью проведет первое заседание.

Сразу после назначения все новые члены Кабмина поехали в здание правительства. Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правительстве.

Какие вопросы будут рассматриваться, – не известно.

Транслировать заседание не будут.

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Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров. За правительство во главе с премьр-министром Алексеем Гончаруком народные депутаты проголосовали в четверг на первом заседании парламента.