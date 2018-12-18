Кабмин разделил ГФС на таможню и налоговую

Новосозданными службами будет заниматься министр финансов. Фото: 5.ua

Правительство разделило Государственную фискальную службу на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

Соответствующее постановление приняли 18 декабря, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Проект постановления предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую службу (в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции) и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти. Кабинет министров будет направлять и координировать деятельность этих служб через министра финансов Украины. Для реорганизации ГФС создадут комиссию, которую возглавит заместитель министра финансов Сергей Верланов", - говорится в сообщении.

В Минфине уверены, что реорганизация поможет построить качественную систему администрирования налогов и сборов, повысит прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов.

Конкурс на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной служб проведут в течение 3 месяцев после утверждения постановления Кабмина.

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Кабинет министров отменил прошлогодние постановления о реформировании и реорганизации налоговых и таможенных органов. Они предусматривали создание Межрегиональной таможни и Межрегионального главного управления ГФС. Областные таможни и энергетическую таможню планировалось реорганизовать путем присоединения к Межрегиональной таможне.