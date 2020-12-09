Кабмин определил даты локдауна - СМИ

Кабинет министров определился с датой введения локдауну. Фото: pixabay.com

Кабмин определился с датой введения локдауна. В Украине его введут с 8 по 25 января 2021 года.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на проект постановления.

"Продолжается обсуждение. Решение будет во второй половине дня", - сообщил один из членов Кабмина.

Другой член правительства подтвердил информацию: "Все правильно, дискуссия открыта. Сегодня определимся точно".

Во время локдауна запрещается:

Посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и спецучреждений.

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Работа кафе, баров, ресторанов. В отелях запрещено работу ресторанов с 11:00 до 6:00 следующих суток, кроме предоставления услуг питания в гостиничном номере по заказу клиентов.

Деятельность рынков.

Прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупки товаров первой необходимости.

Запрещена работа салонов красоты, учреждений культуры, фитнес-залов, бассейнов, всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных.

Прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, связанной с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществление кино - и видеосъемки, при условии ограничения доступа к месту съемки (съемочной площадки) посторонних лиц и использование персоналом (кроме актеров во время съемочного процесса), приобщенным к производству аудиовизуального произведения, респираторов или защитных масок, в том числе изготовленных самостоятельно. Деятельность субъектов хозяйствования, связанная с производством аудиовизуальных произведений, не является массовым мероприятием.

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Проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других, в том числе новогодних) мероприятий, кроме проведения официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, и спортивных мероприятий командных игровых видов спорта, профессиональных спортивных клубов без зрителей, при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Согласно предложениям, карантин, введенный до конца года, продлевается до 28 февраля 2021 года.

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По состоянию на 9 декабря, имеем 845 343 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 14 204 - летальные. 276 пациентов умерли за последние сутки и это рекордное количество с начала эпидемии в стране. Преодолели болезнь 457 118 пациентов.