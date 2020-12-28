Кабмин ликвидировал министерство аграрной политики и продовольствия Украины

Правительство отменило Минагрополитики. Фото: Аgropolit

Кабинет министров Украины проголосовал за ликвидацию Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Его присоединили к министерству развития экономики торговли и сельского хозяйства. Соответствующее решение приняли на сегодняшнем заседании.

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"Постановлением предлагается отменить решение об организации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины путем присоединения к министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Это по сути дает старт создания нового министерства аграрной политики", - отметил министр экономики Игорь Петрашко.

Правительство отменило льготную цену на электроэнергию для населения - 90 коп за первые 100 кВт-час - с января 2021 и установил ее на уровне 1,68 грн за кВт-час. Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина 28 декабря.