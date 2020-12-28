Кабмин ликвидировал министерство аграрной политики и продовольствия Украины

 
Ексклюзивы
1/5
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 441
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 576
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1089
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 405
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 333
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 7245
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 756
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 486
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 19854
Фото
Все фото
6
17
5
16
5
Суд над Татаровим перенесли. Прокуроры не явились
Суд над Татаровим перенесли. Прокуроры не явились
Очереди, Кличко и бывшие &quot;регионалы&quot;: в Харькове прощаются с Кернесом
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
&quot;Да назначьте уже Януковича премьером&quot; - к Зеленскому пришли с пикетом
"Да назначьте уже Януковича премьером" - к Зеленскому пришли с пикетом
Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу
Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу
В Раде избрали своих кандидатов на должность судьи КСУ
В Раде избрали своих кандидатов на должность судьи КСУ
Видео
Все видео
"Без него некому обеспечить его безопасность" - Ходорковский считает, что Путин хочет уйти из президентства, но боится
"Без него некому обеспечить его безопасность" - Ходорковский считает, что Путин хочет уйти из президентства, но боится
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
В Зеленского планируют построить самую длинную трассу в Украине. Она соединит Львовскую и Луганскую области
В Зеленского планируют построить самую длинную трассу в Украине. Она соединит Львовскую и Луганскую области
Одиозный глава ОАСК Волк выбросил повестку о вызове в ВАКС
Одиозный глава ОАСК Волк выбросил повестку о вызове в ВАКС
Лерос обнародовал очередную порцию компромата на Ермака
Лерос обнародовал очередную порцию компромата на Ермака
Интервью
1/5
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 441
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 576
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
1 Просмотров: 567
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 19854
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 333
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 декабря 2020
1 Просмотров: 801
Україна оцінить
"Привет, как дела? Насколько знаю, у вас все плохо – экономика падает, бизнес исчезает, митинги каждый день по непонятным поводам", – ...
понедельник, 28 декабря 2020 19:45

Кабмин ликвидировал министерство аграрной политики и продовольствия Украины

  Комментировать
Кабмин ликвидировал министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Правительство отменило Минагрополитики. Фото: Аgropolit

Кабинет министров Украины проголосовал за ликвидацию Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Его присоединили к министерству развития экономики торговли и сельского хозяйства. Соответствующее решение приняли на сегодняшнем заседании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С сегодняшнего дня будут оказывать помощь ФОПам за усиление карантина

"Постановлением предлагается отменить решение об организации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины путем присоединения к министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Это по сути дает старт создания нового министерства аграрной политики", - отметил министр экономики Игорь Петрашко.

Правительство отменило льготную цену на электроэнергию для населения - 90 коп за первые 100 кВт-час - с января 2021 и установил ее на уровне 1,68 грн за кВт-час. Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина 28 декабря.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кабмин ликвидировал министерство аграрной политики и продовольствия Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
декабря

Священник умер после побоев

Изобретатели кино платили откупное американцу за его устройство

Самое читаемое
Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год
Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год
 Просмотров: 10377
Гороскоп для Водолея на 2021 год: почему это время такое важное для вас
Гороскоп для Водолея на 2021 год: почему это время такое важное для вас
 Просмотров: 7326
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
5
 Просмотров: 7011
Гороскоп на 27 декабря: кому будут объясняться в любви, а кого – засыпать комплиментами
Гороскоп на 27 декабря: кому будут объясняться в любви, а кого – засыпать комплиментами
 Просмотров: 6273
Гороскоп для Козерогов на 2021 год: в какие месяцы будет везти больше
Гороскоп для Козерогов на 2021 год: в какие месяцы будет везти больше
 Просмотров: 4995
Политика
В КСУ объяснили неявку Тупицкого в генпрокуратуру
В КСУ объяснили неявку Тупицкого в генпрокуратуру Просмотров: 45
Татарова помогает "отмазывать" Верховный суд - Шабунин
Татарова помогает "отмазывать" Верховный суд - Шабунин Просмотров: 198
Назвали наиболее продуктивных нардепов 2020
Назвали наиболее продуктивных нардепов 2020 Просмотров: 207
Ермак спрогнозировал, когда внесут в Раду законопроект о тюремном наказании за ложь в декларации
Ермак спрогнозировал, когда внесут в Раду законопроект о тюремном наказании за ложь в декларации Просмотров: 81
Российская "вакцина", Азаров, "геноцид": как ряд телеканалов занимаются кремлевской пропагандой
Российская "вакцина", Азаров, "геноцид": как ряд телеканалов занимаются кремлевской пропагандой Просмотров: 657
Больше всего комментируют
2
Воды в Крыму не будет и в следующем году
1
Україна оцінить
1
Ударили кастетом. Рассказали, как и за что убили военнослужащего
1
Назвали лучшего футболиста 21 века
1
Правительство отменяет льготный тариф на электроэнергию для населения
Голосов: 18674
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть