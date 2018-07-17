К Тимошенко начали ходить из коалиции

На программные мероприятия бывшего премьера, будущего кандидата в президенты Юлии Тимошенко начали ходить нардепы из "Народного фронта".

Соответствующее фото выложил в Facebook "народнофронтовец" Леонид Емец.

Он позирует на фоне баннера "Национальная платформа: новый общественный договор".

На другой фотографии нардепа от "Батьківщина" Алены Шкрум за обсуждением "национальной цели" рядом с Тимошенко - политтехнолог Сергей Гайдай.

"Уже месяц, как работаем над новой Конституцией и Общественным договором. Темп безумный", - написал Емец.

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15 июня в столичном Выставочном центре "Київекспоплаза" Юлия Тимошенко организовала форум "Новый курс Украины". Там Тимошенко представила программу развития государства. Позже заявила, что идет в президенты.