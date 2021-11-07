К "Крымской платформе" присоединятся еще несколько участников

В "Крымской платформе" происходит отладка всех внутренних механизмов. Фото: ua.news

Несколько стран Африки и Азии находятся на финальной стадии принятия решения о присоединении к "Крымской платформе".

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая на панели форума "Re:Open Zakarpattia 2021. Форум развития".

"Есть несколько государств, которые находятся на финальной стадии принятия решения о присоединении к "Крымской платформе". Мы активно работаем со странами Африканского континента, со странами Азии, чтобы расширить эту географию", - сказал Кулеба.

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Глава МИД добавил, что в "Крымской платформе" происходит отладка всех внутренних механизмов и реализация ключевых положений "Крымской декларации".

23 августа в Киеве прошел учредительный саммит "Крымской платформы". На него приехали 46 делегаций. Инициатива должна объединить мир вокруг темы оккупированного Россией полуострова и содействовать его деоккупации. Российские оккупанты пытают задержанных крымских татар.