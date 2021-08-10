К "Крымской платформе" присоединилась еще одна страна

Участие в Саммите Крымской платформы подтвердила еще одна европейская страна.

Количество участников саммита выросла до 34, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Поддержка платформы продолжает расти, а мы продолжаем работать над привлечением новых стран", - написал Кулеба.

Министр не уточнил, о какой именно из стран идет речь.

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"Крымская платформа" - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украины с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответы вызовам растущих усилений международного давления на Россию, предупреждение дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и возвращения его Украине. Деятельность "Крымской платформы" должна начаться на саммите 23 августа, на который приглашены дипломаты и лидеры иностранных государств.

Украинская власть готовит долгосрочную концепцию работы платформы по пяти приоритетным направлениям - политика непризнания противоправной аннексии Крыма, санкции, безопасность в Азово-Черноморском регионе, защите прав человека и соблюдения международного гуманитарного права, экологические и экономические последствия аннексии.