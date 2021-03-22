Из-за войны и коррупции Раду, почему-то, не созывают. В парламенте удивляются инициативе "слуг"

Фото: Андрей Нестеренко, rada.gov.ua

Созыв внеочередного заседания Верховной Рады из-за событий во Офисом президента показывает не мудрость власти. Об этом заявил председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Созыв внеочередного заседания именно по кейсу событий, которые произошли в субботу на Банковой, честно говоря, показывает не мудрость и незрелость действующей власти.

Я не понимаю, почему, когда происходили ужасные события на Донбассе, внеочередное заседание никто не созывал. Когда у нас были открытые кейсы коррупции в действующей власти, когда у нас были проблемы, в том числе с судебной системой, против которой и вышло большинство протестующих, никто внеочередное заседание не созывал.

Оно не созывается и в связи с увеличением заболеваний коронавирусом, и для принятия налоговых льгот или решений о поддержке бизнеса", - цитирует депутата "Интерфакс-Украина".

По его словам, инициатива о созыве выглядит "как желание получить какие-то эфемерные политические баллы и еще больше нагнетает ситуацию".

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Внеочередное заседание стоит созывать для рассмотрения только одного вопроса - судебной реформы, сказал депутат.

"Это будет здоровый, взрослый, мудрый ответ на ту ситуацию, которую мы наблюдаем уже 2-й день", - отметил Железняк.

Учитывая то, что спикер Дмитрий Разумков в заграничной командировке, то идут разговоры о заседании на четверг, 25 марта, сообщил нардеп.

Созыв во время карантина внеочередного заседания по всем другим вопросам, особенно для того, чтобы осудить субботние события является немудрым, считает парламентарий.

"Надеюсь, что действующая власть откажется от этой инициативы", - заявил Железняк.

Проект постановления об оценке событий, состоявшихся 20 марта в ОП, планируют зарегистрировать сегодня, заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Сегодня будет зарегистрировано соответствующее тематическое постановление, и тогда начнется сбор подписей (за созыв внеочередного заседания ВР)", - сказала Кравчук УНН.

Не исключено, что на внеочередном заседании ВР будут рассматривать и дополнительные вопросы.

20 марта общественность пришла под Офис президента на акцию "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненко. Требовали отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой, министра внутренних дел Арсена Авакова. Во время акции разрисовали фасад. После этого фракция "Слуга народа" инициировала внеочередное заседание Верховной Рады.