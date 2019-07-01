Известный киевский ресторатор идет в политику

Столичный ресторатор и бизнесмен Aршак Саргсян баллотируется в Верховную Раду. Фото: Politica

Молодой столичный ресторатор и бизнесмен Aршак Саргсян баллотируется в Верховную Раду. Об этом он сообщил в социальных сетях, опубликовав фото удостоверения кандидата в народные депутаты Украины. Беспартийный самовыдвиженец будет бороться за место в парламенте по одномандатному избирательному округу №213 в Киеве, где ожидается острая борьба за голоса электората.

Широкой общественности он известен благодаря успешным проектам: компания "VIP Party Group", рестораны "Beeze" и "Beeze Black", барбершоп "Tony Montana".

Имеет активную гражданскую позицию. С первых дней войны на Донбассе оказывает помощь ветеранским и волонтерским организациям. Долгое время занимается меценатством.

В предвыборной программе уделяет внимание необходимости реформирования ряда отраслей: государственная власть, внешняя политика, обороноспособность, экономика, медицина, образование и наука. Ключевые изменения планирует направить на молодежь как генератора изменений и источник общественного прогресса.

Кандидат заявил, что он открыт к общению и согласен на конструктивный диалог и продуктивные дебаты как с избирателями, так и с оппонентами.