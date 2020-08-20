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Известные украинцы обратились к Зеленскому с призывом не разрушать государство

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Известные украинцы обратились к Зеленскому с призывом не разрушать государство
Представители национал-демократических организаций, бывшие политзаключенные, основатели Народного Руху Украины опубликовали обращение к Владимиру Зеленскому

Прекратить разрушение государства или отречься от власти призвали президента Владимира Зеленского известные украинцы - представители национал-демократических организаций, бывшие политзаключенные, основатели Народного Руху Украины. Они считают, что деятельность Зеленского на посту президента является демонтажем Украинского государства. Обращение, опубликованное в газете "Слово Просвещения", подписали Дмитрий Павлычко, Богдан Горынь, Юрий Щербак, Владимир Василенко, Николай Горбаль, Василий Овсиенко, Игорь Калинец и другие.

"Обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому

Господин Зеленский, Вы на дебатах с Петром Порошенко назвали себя приговором пятого Президента Украины. Однако мы, представители национал-демократических организаций, участники борьбы за независимость Украины, бывшие политзаключенные, участники движения шестидесятников и основатели и участники Народного Руху Украины - организации, которая возглавляла освободительную борьбу украинского народа за независимость в 90-х годах ХХ в. - и неравнодушные к судьбе Украины ее активные граждане, пишем к Вам это письмо и заявляем, что Ваша нынешняя деятельность на посту президента фактически является демонтажем Украины как государства.

Ваша партия с претенциозным названием "Слуга народа" имеет самую многочисленную фракцию в ВР, но это по сути один Ваш голос в Верховной Раде. Так было и при Сталине, когда генсек компартии был одним решающим голосом "советского" народа.

Недавно состоялось торжественное собрание с Вашим участием как президента по случаю 30-летия памятной Декларации о государственном суверенитете Украины. Однако в Вашем выступлении и выступлениях политических деятелей не было упомянуто о тех украинских общественных и политических силах, которые прокладывали путь к Декларации. Зато были упоминания о представителях компартии, которая боролась против независимости Украины.

Господин Зеленский, оценивая Ваш более чем однолетний срок на посту президента, можно сделать вывод, что Вы действуете не как президент Украины, а как менеджер, который в угоду Путину стремится обратить украинский народ в рабов московской империи, которую он пытается восстановить.

Своими действиями в угоду московскому "царю" Вы подтверждаете, что были и остаетесь лидером "Девяносто пятого квартала", который действовал и до сих пор действует средствами уличных, вульгарных насмешек над украинским государством и над национальной сущностью украинцев.

Сейчас Вашими руками Украинскую армию, как и во времена беглеца от народного гнева Януковича, пытаются обезоружить. В угоду Кремлю ослабляется обороноспособность Украины, происходит сокращение численности Вооруженных сил, войск спецназначения, остановки ракетных программ.

За время своего президентского срока Вы сделали уступки врагу, ослабили позиции наших Вооруженных сил, что уже привело к потере освобожденной территории и новым жертвам украинских воинов.

Еще хуже ситуация в экономике и социальном обеспечении людей - растут цены, а Вами обещанного повышения пенсий и зарплат, в частности учителям и медикам, нет. Вами не выполнено ни одно из Ваших предвыборных обещаний. Именно своими действиями Вы, совместно с пятой колонной, провоцируете приближение нового всенародного Майдана против Вас, против вашей прицельно антиукраинской, промосковской деятельности.

Господин Зеленский, Ваше длительное отмалчивание по поводу расправы кровавого диктатора Лукашенка над белорусской нацией, его обращение за помощью к Путину с призывом смирить Беларусь - еще одно свидетельство Вашей зависимости от Москвы, того, что Вы действуете в угоду путинским адептам и, в частности, олигарху Коломойскому, который обокрал Украину на миллиарды долларов, но Ваша Генеральная прокуратура молчит.

Господин Зеленский, украинский язык из Ваших уст на официальных мероприятиях - это признак, что Вы человек талантливый. Но заявления Вашего ставленника - Председателя Верховной Рады, как и отдельных депутатов Вашей фракции, о качестве проблемы, которые вроде теперь возникают с признанием украинского языка как единственного государственного языка в Украине, - это намек на то, что Вы и Ваши "слуги народа" способны повести себя с государственным языком аналогично "стараниям" президента-беглеца Януковича, который требовал ввести в Украине два государственных языка.

Мы хотим напомнить Вам, что украинский язык всегда был и является главным признаком украинской национальной идентичности, защитой будущего украинской нации. Вам как президенту Украины следует знать, что Путин, прибегая к фальсификации исторической правды, пытается убедить весь мир, что украинцы и русские - один народ. Вам предстоит как президенту принципиально и достойно отрицать такие антиисторические утверждения, но Вы молчите и своей нерешительностью помогаете Путину утвердить свою власть в Кремле и завладеть исконными территориями украинского народа. Вы пытаетесь угодить Путину, который не признает украинской нации, а украинское государство считает враждебной России.

Своей политикой умиротворения Путина Вы уничтожили дружеские партнерские отношения Украины с ведущими европейскими странами и Соединенными Штатами Америки.

Вам, господин Зеленский, как человеку, стремящемуся добиться мира ценой неприемлемых уступок России, надо наконец осознать, что Россия Путина не перестанет стрелять в украинских воинов, пока не достигнет своих имперских посягательств. И хотя Вы уже почти стали перед российским агрессором на колени, это не остановит Путина, потому что ему нужен не только Крым. Он стремится подчинить себе всю Украину.

Противодействовать такой агрессивной политике Путина может только должным образом вышколенная и обеспечена новейшим вооружением Украинская армия, консолидированное взаимодействие нашей страны с ведущими демократиями мира, в первую очередь - из США, ужесточение санкций против путинского режима, вступление Украины в Европейский Союз и НАТО. Вооруженные силы Украины при поддержке международного сообщества способны навсегда остановить московскую агрессию против Украины.

Тарас Шевченко завещал нам любить Украину "во врем'я люте", то есть во времена русского господства над ней, а Иван Франко воспитал нас как европейскую нацию и вселил в наш народ дух национальной гордости и чести.

Встревоженные развитием событий в нашем государстве, мы, подписанты этого письма, люди разных профессий, разных политических взглядов и устремлений, призываем украинский народ противодействовать любым способам предательства национальных интересов Украины.

Господин Зеленский, Вы должны отказаться от политики разрушения Украины, или, не дожидаясь нового Майдана, выполнить свое предвыборное обещание - отречься от власти.

Дмитрий Павлычко
Богдан Горынь
Юрий Щербак
Владимир Василенко
Михаил Слабошпицкий
Иван Заец
Павел Мовчан
Андрей Бондарчук
Степан Волковецкий
Виталий Горелик
Николай Горбаль
Степан Давымука
Александр Гудыма
Олег Чорногуз
Владимир Сергийчук
Богдан Мацелюх
Дмитрий Чобит
Арсен Зинченко
Василий Овсиенко
Тарас Салыга
Орест Ивахив
Игорь Калинец
Ярослав Кендзер
Михаил Косов
Сергей Мельничук
Николай Поровский
Виктор Терен
Богдан Стаднюк
Николай Цымбалюк
Василий Чепурной
Владимир Шовкошитный

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