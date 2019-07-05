Известные писатели поддержали партию Порошенко

Ряд известных украинских писателей обнародовали заявление с поддержкой партии "Европейская солидарность". Фото: TernopilTravel

Известные украинские писатели обнародовали заявление, в котором выразили глубокую обеспокоенность положением дел, которок состоит в Украине и провозгласили о своей поддержке партии "Европейская солидарность" и лично Петру Порошенко.

Документ подписали Дмитрий Павлычко, Юрий Щербак, Богдан Горынь, Иван Дзюба, Николай Жулинский, Павел Мовчан, Михаил Сидоржевский, Вадим Скуратовский, Олег Чорногуз, Михаил Слабошпицкий и другие.

В частности, его авторы обращают внимание на многочисленные признаки ползучего реванша пророссийских антигосударственных сил внутри страны, и на попытки пересмотра международных санкций против страны-агрессора - России.

"Особенно опасны попытки снова разделить украинский народ языковыми вопросами - попытками унизить статус украинского языка как государственного, пересмотреть его правописание, а также возразить право на автокефалию Украинской православной церкви", - говорится в заявлении.

Недопустимо также, убеждены писатели, подвергать опасности внутреннюю стабильность и международные позиции государства, прикрываясь особенностями ведения избирательной кампании или невежеством или неопытностью новых лидеров. Авторы заявления напомнили, что в свое время поддерживали Петра Порошенко на президентских выборах, считая, что его программа реформирования государства, его курс на интеграцию Украины в ЕС и НАТО отвечает национальным интересам страны.

"Сегодня, не будучи членами партии "Европейская Солидарность" и не принимая участия в парламентских выборах, мы провозглашаем нашу поддержку нашей политической силе и лично Петру Порошенко и призываем украинский народ поддержать "ЕС" на выборах 21 июля 2019 года", - подчеркнули они.

В это тревожное, полное неопределенностей время, отмечается в обращении, Украине как никогда нужна в парламенте партия, которая обеспечит преемственность политического курса, выработанного в 2014-2019 гг., сплаченного кровью и тяжелыми усилиями украинцев. "Убеждены, что партия "Европейская Солидарность" помешает безответственным политиканам, трэшовым популистам, манкуртам и прямым агентам Путина. Слава Украине!", - завершают свое воззвание украинские писатели.