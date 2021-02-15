Известны первые итоги визита Зеленского в ОАЭ

Рассматривается также возможность открытия украинского суверенного фонда для совместных инвестиций. Фото: facebook.com/olenazelenska.official

Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали ряд двусторонних соглашений на $3 млрд.

Были подписаны меморандумы о взаимопонимании между Фондом госимущества и инвестиционным фондом Mubadala. Они направлены на углубление сотрудничества в рамках разработки перспективных инвестиционных проектов и участии эмиратской стороны в программе приватизации госсобственности в Украине, сообщил президент Владимир Зеленский по итогам первого дня рабочего визита в страну.

"Меморандумы и контракты на 3 миллиарда долларов. 1-й день в ОАЭ был успешным. Продолжаем", - написал Зеленский в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский прибыл с визитом в ОАЭ

Также были подписаны документы в области обороны, в рамках которых, в частности, обсуждалась возможность строительства совместных заводов за пределами Украины. В пресс-службе ОП сообщили, что подписали и меморандум в аграрной сфере, который предусматривает создание агрохаба и трейдинговой компании.

Минцифры подписало меморандум с компанией Intelmax Management Consulting, который предусматривает сотрудничество по созданию платформы для обмена интеллектуальной собственностью на основе блокчейна Fantom.

Рассматривается также возможность открытия украинского суверенного фонда для совместных инвестиций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первая леди Зеленская примерила хиджаб

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля во время рабочей поездки в ОАЭ встретился с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Саидом Аль Нагаяном.