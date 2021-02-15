Известны первые итоги визита Зеленского в ОАЭ

Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали ряд двусторонних соглашений на $3 млрд.
Были подписаны меморандумы о взаимопонимании между Фондом госимущества и инвестиционным фондом Mubadala. Они направлены на углубление сотрудничества в рамках разработки перспективных инвестиционных проектов и участии эмиратской стороны в программе приватизации госсобственности в Украине, сообщил президент Владимир Зеленский по итогам первого дня рабочего визита в страну.
"Меморандумы и контракты на 3 миллиарда долларов. 1-й день в ОАЭ был успешным. Продолжаем", - написал Зеленский в Twitter.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский прибыл с визитом в ОАЭ
Также были подписаны документы в области обороны, в рамках которых, в частности, обсуждалась возможность строительства совместных заводов за пределами Украины. В пресс-службе ОП сообщили, что подписали и меморандум в аграрной сфере, который предусматривает создание агрохаба и трейдинговой компании.
Минцифры подписало меморандум с компанией Intelmax Management Consulting, который предусматривает сотрудничество по созданию платформы для обмена интеллектуальной собственностью на основе блокчейна Fantom.
Рассматривается также возможность открытия украинского суверенного фонда для совместных инвестиций.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первая леди Зеленская примерила хиджаб
Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля во время рабочей поездки в ОАЭ встретился с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Саидом Аль Нагаяном.
Комментарии