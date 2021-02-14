Зеленский встретился с арабским принцем

Владимир Зеленский начал визит в Объединенные Арабские Эмираты. Фото: пресс-служба ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля во время рабочей поездки в ОАЭ встретился с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Саидом Аль Нагаяном. Подписали ряд двусторонних документов.

Владимир Зеленский заверил, что Украина и в дальнейшем будет оставаться поставщиком и гарантом продовольственной безопасности ОАЭ и других стран региона. Существуют все возможности для увеличения экспорта украинской аграрной продукции в десятки раз, сообщила пресс-служба главы государства.

Речь шла и о сотрудничестве стран в сферах энергетики, инфраструктуры, искусственного интеллекта, военно-техническое сотрудничество, научно-техническое сотрудничество и совместное исследование космоса. Стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.

"На сегодня мы должны вывести на новый уровень наши экономические отношения. Наши народы имеют много контактов, более дружественными и теплыми должны быть и экономические контакты. Уверен, что мы вместе можем разработать современные крупные проекты", - сказал Зеленский.

Договорилимь о существенной интенсификации межправительственных отношений.

"Наши отношения выходят на новый качественный уровень", - отметил президент Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский 13 февраля прилетел в Объединенные Арабские Эмираты. На 14 и 15 февраля в него запланирован ряд официальных встреч.