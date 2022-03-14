Израиль взял на себя "сложную мисию" в русско-украинской войне - Ермак

Израиль взял на себя роль посредника в поиске мира с РФ - Ермак. Фото: pixabay.com

Израиль стал посредником в русско-украинской войне.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины", - написал он.

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По словам Ермака, Украина ведет "интенсивный диалог" с Израилем по поводу его участия в гуманитарной составляющей.

"На постоянной связи с советником по вопросам национальной безопасности и главой Совета национальной безопасности Эйялем Хулатой. Уже достигли первых результатов: в рамках эвакуации Израиль начнет впускать родственников тех украинцев, которые уже находятся в этой стране", - добавил глава ОП.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.