Изменить место голосования можно до 15 июля

Выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

В Украине начался процесс временного изменения места голосования на внеочередных выборах Верховной Рады.

Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, пишет "Українська правда"

Каждый желающий воспользоваться своим правом проголосовать на внеочередных выборах 21 июля должен подать заявление в органы ведения государственного реестра избирателей и временно изменить место голосования. Сделать это можно до 15 июля включительно.

Для избирателей, чей избирательный адрес находится на временно оккупированной территории, достаточно лишь паспорта с регистрацией.

Для всех остальных придется добавить подтверждающие документы, что вы действительно будете в день голосования в том месте, где хотите проголосовать.

Больше информации о том, как изменить место голосования, а главное - проверить себя в Госреестре, можно узнать по ссылке.

По смешанной системе во время голосования избиратель получит 2 бюллетеня - для голосования общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательном округе.

Если избиратель будет находиться за пределами своего округа, он сможет проголосовать только в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

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В пятницу, 24 мая, в Украине официально стартовала избирательная кампания внеочередных выборов в Верховную Раду, назначенных на 21 июля.