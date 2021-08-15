Изменили правила получения субсидий

Правительство изменило нормативы для получения субсидий. Фото: ua.news

Кабинет министров обновил правила назначения субсидий.

В частности, отменил норму об увеличении на 50% социальных нормативов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом стало известно в ходе заседания правительства 11 августа.

Речь идет об отмене нормы, которую ввели в прошлом году весной из-за введения локдауна. Теперь повышенный норматив будет действовать, если в регионе введен красный уровень карантина.

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Также отменили назначения выплат, если зарплата составляет менее 50% средней в Киеве и Севастополе и менее 20% в областных центрах и городах областного значения.

Кроме того, изменяются другие правила предоставления субсидий. В частности, жилищные субсидии будут назначать в случае покупки квартиры в течение шести месяцев после продажи другой квартиры или дома, которые были единственным жилым помещением в собственности лица, на основании подтверждающих документов.

Дополнили перечень документов для включения информации о иностранцах и лицах без гражданства, находящихся на территории Украины на законных основаниях, имеющих право на льготы, для получения ими льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

За коммунальные услуги украинцы задолжали более 66 млрд грн. Самые большие долги за газ - 25 млрд грн. За тепло и воду должны более 21 млрд грн. За централизованное водоснабжение и водоотвод долги достигли более 6 млрд грн. За распределение электроэнергии задолжали 7 млрд грн.