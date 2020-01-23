Изменения в Украине выгодны инвесторам и здесь можно начинать большие проекты — Ярославский в Давосе

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько украинцев считают себя средним классом
Сколько украинцев считают себя средним классом
Просмотров: 1503
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Просмотров: 2188
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 1125
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 837
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 630
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3798
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 945
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1593
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 900
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 684
Фото
Все фото
10
5
9
4
10
500 тысяч людей на Майдане. Как проходила инаугурация президента
500 тысяч людей на Майдане. Как проходила инаугурация президента
В Раде начали новую традицию
В Раде начали новую традицию
Зеленский вместе с семьями почтил погибших киборгов
Зеленский вместе с семьями почтил погибших киборгов
Баканов взял пример с Зеленского
Баканов взял пример с Зеленского
&quot;Даже галстук забыл надеть&quot; Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
"Даже галстук забыл надеть" Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
Видео
Все видео
Арахамия в Давосе раздавал комментарии кремлевским пропагандистам
Арахамия в Давосе раздавал комментарии кремлевским пропагандистам
Зеленский встретился с директором-распорядителем МВФ
Зеленский встретился с директором-распорядителем МВФ
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
Сотрудницы горсовета обвинили нардепа в сексизме
Сотрудницы горсовета обвинили нардепа в сексизме
Журналисты побывали в Оманском отеле, где находился Зеленский
Журналисты побывали в Оманском отеле, где находился Зеленский
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1323
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1656
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2988
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2124
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2925
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
22 января 2020
Просмотров: 873
Чітка позиція
– А вы из России? – через 5 хвилин мовчання заговорює грузинський таксист. У день прильоту ми з чоловіком спіймали його на ...
четверг, 23 января 2020 12:30

Изменения в Украине выгодны инвесторам и здесь можно начинать большие проекты — Ярославский в Давосе

  Комментировать
Изменения в Украине выгодны инвесторам и здесь можно начинать большие проекты — Ярославский в Давосе
Бизнесмен Александр Ярославский: "В Украине заметны существенные изменения, что позволяет реализовывать в стране крупные инфраструктурные проекты"

В Украине заметны существенные изменения, что позволяет реализовывать в стране большие инфраструктурные проекты.

Об этом во время завтрака в Украинском доме заявил владелец и президент группы DCH, известный украинский бизнесмен Александр Ярославский.

"От себя могу сказать, — подчеркнул украинский бизнесмен, — в Украине на 100% изменилась ситуация. Я буду говорить о конкретных вещах: много лет мы пытались начать строительство аэропорта в городе Днепр (хотим, конечно, и в Донецке), а в этом году мы начинаем строительство этого важного инфраструктурного объекта, и я надеюсь, что это только начало", — сказал бизнесмен. Он добавил, что планирует инвестировать в развитие украинской инфраструктуры, и назвал Давос-2020 самым продуктивным для Украины.

Кроме того, Александр Ярославский задал вопрос премьер-министру Гончаруку.

"Я здесь слышал, — сказал бизнесмен, комментируя выступление премьера Гончарука, — что "очень нежно" вы будете относиться к иностранным инвесторам — у них будут "няни". Я хочу спросить у премьер-министра: а будут ли "няни" для местных инвесторов, будет ли к ним такое же "нежное" отношение, как к иностранным инвесторам?".

Премьер в ответ на вопрос бизнесмена заявил, что каждый инвестор получит в правительстве "персонального менеджера" — "investment nanny" (инвестиционная няня, — англ, ред), а правительство готово принимать сигналы от инвесторов о трудностях или противодействии чиновников на местах, но в будущем намерено создать четкую систему и прозрачные процедуры, которые позволят Украине отказаться от практики "ручного вмешательства" в решение вопросов инвесторов.

"Для тех, кто уже сейчас инвестирует в Украину, отношение должно быть точно не хуже, чем к тем, кого мы хотели бы привлечь. Конечно, этот "investment nanny" — это такой маркетинг, чтобы привлечь внимание, — сказал Гончарук, отвечая на вопрос Ярославского, группа DCH которого за многие годы инвестировала в развитие только Харьковского региона свыше $1 млрд, — Я уверен, что суть этого подхода вам всем хорошо понятна. Мы хотим, чтобы у каждого человека, который инвестирует в экономику, инвестирует в нашу страну, был прямой контакт с правительством, если возникают какие-то проблемы на местах".

"Чтобы не терять время, мы просим вас, — сказал Гончарук, обращаясь к залу в ответ на вопрос Ярославского, — если вы готовы инвестировать, развивать нашу страну, пожалуйста: у вас есть возможность иметь конкретного индивидуального менеджера в правительстве, который будет вас слышать, будет заботиться о ваших инвестициях. Наша задача — не в ручном режиме решать ваши проблемы, наша задача — максимально быстро получать от вас сигнал, где система дает сбои. Это тот подход, который мы избрали и реализуем".

Как сообщают СМИ, вчера в Давосе Ярославский принял участие в заседании Национального инвестиционного совета Украины.А также подтвердил журналистам, что покупает у Виктора Пинчука банк "Кредит-Днепр" и рассказал о ходе реализации своих проектов "Экополис-ХТЗ" в Харькове и строительство нового аэропорта в Днепре.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Изменения в Украине выгодны инвесторам и здесь можно начинать большие проекты — Ярославский в Давосе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
января

500 тысяч людей на Майдане. Как проходила инаугурация президента

Самое читаемое
Популярная призерка фитнес-турниров оказалась звездой порно
Популярная призерка фитнес-турниров оказалась звездой порно
18
 Просмотров: 51466
Памела Андерсон показала свое роскошное тело
Памела Андерсон показала свое роскошное тело
6
 Просмотров: 46730
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
6
 Просмотров: 24122
Дорофеева показала неприлично высокую линию бикини
Дорофеева показала неприлично высокую линию бикини
6
 Просмотров: 19575
Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика
Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика 5 Просмотров: 11601
Политика
Зеленский: Готовим новый обмен пленными
Зеленский: Готовим новый обмен пленными Просмотров: 72
Драка в ресторане. Кивой займется ГБР
Драка в ресторане. Кивой займется ГБР 1 Просмотров: 234
"Европейская Солидарность" готова отозвать своего кандидата на конкурсную комиссию по отбору директора ГБР - Сюмар
"Европейская Солидарность" готова отозвать своего кандидата на конкурсную комиссию по отбору директора ГБР - Сюмар Просмотров: 144
Экспертиза голоса Трубы доказала политичность дела Порошенко - адвокат
Экспертиза голоса Трубы доказала политичность дела Порошенко - адвокат Просмотров: 279
Бывшего нардепа обвинили в заказе убийства
Бывшего нардепа обвинили в заказе убийства Просмотров: 387
Больше всего комментируют
11
Это реванш: заявление семей Героев Небесной сотни, активистов и военных
5
Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика
3
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
2
"Это история нашей страны" - украинский футболист о поездке в Россию
2
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
Голосов: 14583
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua