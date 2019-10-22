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вторник, 22 октября 2019 15:28

Изменения на рынке электроэнергии призваны снизить тарифы для предприятий Коломойского - Financial Times

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Изменения на рынке электроэнергии призваны снизить тарифы для предприятий Коломойского - Financial Times
В Украине существует опасность лоббирования корыстных интересов отдельных олигархов - СМИ

По данным западных чиновников, законодательные инициативы в электроэнергетике направленные на снижение стоимости электроэнергии для ферросплавных заводов олигарха Игоря Коломойского.

Об этом пишет влиятельное британское издание The Financial Times в редакционной статье "Вырвется Зеленский из лап олигархов?"

По словам одного западного чиновника, в результате запланированной реформы рынка электроэнергии Коломойский, владеющий ферросплавным заводом, может получить возможность платить за электроэнергию меньше, чем цены, которые ему сегодня выставляют олигархи-конкуренты. "Коломойский хочет сидеть над всеми и за кулисами дергать за ниточки, - говорит чиновник. - То, что они делают, очень разумно", - пишет автор публикации.

Журналист подчеркивает чрезвычайно высокий темп законодательных инициатив новой власти.

"За последние несколько недель Верховная Рада Украины приняла десятки законопроектов, направленных на модернизацию экономики и модернизацию государства, иногда практически без обсуждения и рассмотрения. Вводятся новые правила концессии морских портов и инфраструктуры, добычи ресурсов, защиты прав потребителей, регулирования ценных бумаг, разукрупнения государственной газовой компании и переход на цифровые технологии в таможенном оформлении и других услуг", - перечисляет он.

По мнению автора, в Украине существует большая опасность лоббирования корыстных интересов отдельных олигархов.

"Стремление правительства реформировать экономику и судебную систему также позволяет тем, кто преследует корыстные интересы, в том числе, олигархам, влиять всеми возможными способами, включая использование лояльных к ним депутатов для разработки или изменения законов", - отмечает издание.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который председатель парламентского энергетического комитета Андрей Герус с нарушением регламента пролоббировал правку, чтобы позволить закупать украинским потребителям электроэнергию из РФ и Беларуси по двусторонним договорам.

1 октября была совершена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи".

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