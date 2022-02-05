Избрание руководителя САП. Квин посоветовала членам комиссии не слушать коррупционеров

Конкурсная комиссия медлит с избранием руководителя САП. Фото: САП

Временная поверенная в делах США Кристина Квин призвала комиссию по избранию руководителя САП "собраться и сделать свою работу".

Об этом Квин сказала в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Зеленский снова плюнул под ноги американцам" – руководителя САП выбирают 16 месяцев

"В комиссии есть определенные члены, которые прошли весь процесс. Он занял более полутора лет. Есть кандидаты, которые готовы к работе, но они отказываются сделать последний шаг, то есть собраться вместе, создать кворум и отправить сообщение о кандидате должностным лицам", - отметила дипломат.

Она предположила, что члены комиссии не завершают процесс в связи с корыстными интересами: "Почему они этого не делают? Я предполагаю, что на них влияют корыстные интересы, которые не хотят, чтобы антикоррупционный прокурор был назначен", - сказала она.

По мнению Квин, на комиссию оказывается большое давление, из-за чего ее члены просто не появляются на заседание.

"Перестаньте слушать коррумпированных лиц, пытающихся остановить процесс, и просто доведите дело до конца", - призвала временная поверенная в делах США.

25 января 2021 начался конкурс по избранию руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры, его заместителя и начальника пятого отдела прокуратуры. Предыдущий руководитель САП Назар Холодницкий завершил работу в должности 21 августа 2020 года. С тех пор обязанности исполняет Максим Грищук. Соединенные Штаты Америки хотят в ближайшее время увидеть назначение руководителя Спецпрокуратуры. Конкурсная комиссия по избранию руководителя САП обнародовала результаты по итогам собеседований: детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов. После практического задания на профессиональную компетентность комиссия не смогла собраться, чтобы назначить дату проведения заключительного конкурса собеседований двух претендентов. 3 февраля комиссия в третий раз не смогла утвердить результаты конкурса.