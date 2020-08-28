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пятница, 28 августа 2020 14:11

Избирательную кампанию Пальчевского может финансировать Столар

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Избирательную кампанию Пальчевского может финансировать Столар
"Спонсорский пакет" Столара Пальчевскому оценивается в несколько миллионов долларов

Избирательную кампанию Андрея Пальчевского в Киеве может финансировать Вадим Столар, чтобы вернуть контроль над строительным рынком столицы.

Об этом сообщают Вести, передает УНН.

По данным издания, "спонсорский пакет" Столара Пальчевскому оценивается в несколько миллионов долларов. С помощью массированной рекламной кампании Столар попытается вывести кандидата во второй тур. "Столар оплачивает избирательную кампанию, а в случае победы протеже — получит неограниченное влияние на КГГА. С невысокими 11% рейтинга он (Пальчевский — ред.), тем не менее, второй в мэрской гонке", — пишет издание.

По предварительным данным, расходы партии "Перемоги Пальчевского" на агитацию самые высокие по сравнению с другими кандидатами и политическими силами. С весны 2018 года он активно использует наружную рекламу. В период выборов аренда одного рекламного щита в Киеве может достигать 15 тыс. грн в месяц в зависимости от места расположения и площади конструкции. Кроме того, страницу Пальчевского активно продвигают в интернете и фейсбуке. "Записи собирают тысячи "лайков" и одобрительных комментариев от страниц-ботов. Как правило, одобрение в соцсети стоит от 15 грн. За всю избирательную кампанию может набежать до $7-10 тыс", — оценивают Вести.

Стоимость фейсбук-рекламы одно только рейтинга, в котором Пальчевскому пророчили высокий результат, на рынке оценивают более чем в $10 тыс. Указанный рейтинг составила компания "Интер-Акция". В нем Пальчевский якобы пользуется поддержкой 22% избирателей, в то время как авторитетные Центр Разумкова, социологическая группа "Рейтинг" и КМИС оценивают его рейтинг в 9-12%. "Социология "под заказ" тоже не бесплатная", — говорится в материале.

До недавнего времени Вадим Столар считался "серым кардиналом" Киева и смотрящим от центра за столичным строительным рынком. Однако в последние годы его влияние заметно сократилось. "Видимо, Столар хочет вернуть власть над столицей, а для этого нет способа надежнее, чем завести в Киевраду "своего" мэра", — пишет издание.

Медийную известность в Украине Пальчевский получил за счет частого появления на телеканалах холдинга Виктора Медведчука в качестве телеведущего и эксперта. Родился в Киеве, окончил Военный институт иностранных языков в Москве, кадровый военный РФ. Баллотировался в Госдуму России от Партии любителей пива. В начале 2000-х вернулся в Киев, основал несколько компаний, в том числе частную медклинику "Евролаб". В 2010 году стал первым заместителем министра по делам семьи, молодежи и спорта в правительстве Николая Азарова.

УНН
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