Избиратели фотографируются возле урн, чтобы выиграть айфон

Фото: Опора

2 тур голосования за кандидатов на должность мэра города проходит в Славянске, Донецкой области.

Утром наблюдатели фиксируют, как на участках избиратели фотографируются с урнами, пишет гражданская сеть ОПОРА.

Причина в том, что накануне местная общественная организация объявила конкурс, победитель которого может выиграть iPhone 12.

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Жителям Славянска необходимо принять участие в голосовании и сделать селфи у ящиков. Фото следует делать без бюллетеня, а также разместить его в соцсетях с хэштегом # Славянсквыбирает. Желающих выиграть iPhone на участках в Славянске фиксируют с самого утра.

Конкурс проводит ОО "Платформа Инициатив" Теплица ". По решению организаторов, в конкурсе участвуют жители города в возрасте от 18 до 45 лет, возрастные ограничения объясняют необходимостью поднятия активности участия в выборах именно категории молодежи.

Розыгрыш призов, главным из которых является новенький iPhone, проведут 23 ноября.

Наблюдатели на участках и в соцсетях фиксируют желающих сфотографироваться у ящиков.

На мобильные телефоны членов участковых избирательных комиссий в Полтаве поступали СМС с требованием не идти на выборы. Номер отправителя - неизвестний, сообщает сеть "ОПОРА".