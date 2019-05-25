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суббота, 25 мая 2019 14:25

Избирателей пытались подкупить сахаром

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Избирателей пытались подкупить сахаром
Полиция зарегистрировала два случая подкупа избирателей. Фото: "Новое Время"

В первый день избирательного процесса в Верховную Раду полиция открыла два уголовных производства по поводу подкупа избирателей.

"За первые сутки избирательного процесса зарегистрировано три сообщения о нарушениях в избирательной кампании, которая началась 24 мая. Сообщение поступило в дежурную часть полиции в Винницкой и Луганской областях", - сообщили в полиции.

24 мая в Луганской области полиции сообщили о подкупе избирателей. На улицах городов Северодонецка и Лисичанска гражданам бесплатно раздают сахар от имени одного из народных депутатов Украины.

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Следователями возбуждено уголовное производство. Следственные действия продолжаются. По двум сообщениям сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Центральная избирательная комиссия открыла счет для денежного залога кандидатов в народные депутаты. Партия, выдвинувшая избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе, должна внести 4 млн 173 тис. грн.

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