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Из кофейни пересел на "Мерседес": СМИ рассказали о становлении нардепа Культенко

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Из кофейни пересел на &quot;Мерседес&quot;: СМИ рассказали о становлении нардепа Культенко
Член политсовета партии "Слуга народа" Артем Культенко

Выпускник Киевской духовной семинарии РПЦ, экс-владелец нескольких столичных кафе и защитник прав ветеранов Афганистана, член политсовета партии "Слуга народа" Артем Культенко раньше зарабатывал себе на жизнь в двух небольших кондитерских на Позняках и Осокорках, а теперь ездит на дорогих автомобилях, купленных по заниженным ценам.

Об этом пишет издание "Комментарии" со ссылками на данные деклараций Культенко.

Издание напоминает, что до парламента нардеп торговал сим-картами на рынке, а максимум, чего достиг в бизнесе за 19 лет — две небольшие кофейни на Позняках и Осокорках в столице — "Ваша львівська кав'ярня" и "Львівські пироги". В 2014 году баллотируется в Киевсовет от "Партии ветеранов Афганистана". В 2016 году поступил на обучение в Киевскую духовную семинарию Русской православной церкви.

"Культенко репостит публикации своего духовного наставника — главы РПЦ в Украине Онуфрия. Поскольку, как и экс-замглавы Офиса президента Сергей Трофимов, Культенко является прихожанином этого филиала российской церкви в Украине. За это политические эксперты связывали его с пророссийскими структурами. Кроме того, в ленте народного депутата Украины можно увидеть выражение сочувствия погибшим в Казани, пост о праздновании Дня Победы и выступление против демонстрации флагов ЛГБТ-сообщества", — говорится в материале.

"Через два года работы в парламенте у Артема Культенко появились все атрибуты богатой жизни: нардепа не раз замечали в одежде люксового французского бренда Zilli и на дорогих иномарках. Согласно декларациям, в семье Культенко накопилось порядка 1 млн грн и 1 млн долларов наличными, а ювелирных изделий — браслетов, сережек, перстней и часов Культенко вместе с супругой носят почти на 400 тыс. грн.", — сказано в материале.

Однако активнее всего, судя по декларациям, нардеп занимается перепродажей подержанных автомобилей, купленных по заниженным ценам. Согласно декларации Культенко за 2018 год, в его автопарке были Lexus 470 2003 года и Volvo S80 2010-го. В 2016 году 13-летний "Лексус" обошелся ему в 147 тыс. грн. или порядка 6-7 тыс. долларов по тогдашнему курсу. Даже сегодня, по данным сайтов автоторговли, купить авто такого же возраста можно не дешевле, чем за 20 тыс. долларов. При этом 7-летний "Вольво" обошелся тогда в 15-17 тыс. долларов.

С началом парламентской деятельности в декларации нардепа произошли изменения. Согласно декларации за 2019 год, от 16-летнего "Лексуса" нардеп избавился уже за 350 тыс. грн., "заработав" минимум вдвое, хотя эта цена тоже не дотягивает до рыночной. А в 2020 году "Вольво" принесла "слуге народа" порядка 18 тыс. долларов, что выше рыночной цены минимум в 1,5 раза. Кроме того, в автопарке Культенко появилась Toyota Sequoia 2010 года выпуска, купленная за 100 тыс. грн. или меньше 4 тыс. долларов. Тогда как ее реальная рыночная стоимость достигает порядка 27 тыс. долларов или в 6,8 раза больше.

Еще одно приобретение 2019 года — 3-летняя Volvo XC90 рыночной стоимостью не меньше 37-40 тыс. долларов, которая досталась Культенко за 350 тыс. грн. или 12,5 тыс. долларов, что втрое дешевле рынка. Более того, в следующем году Культенко продал машину жене своего однопартийца, также активного прихожанина РПЦ в Украине Павла Халимона — депутату Черниговского областного совета Оксане Халимон за 1 млн грн, то есть уже за вполне рыночные 36 тыс. долларов.

Не менее продуктивным с точки зрения перекупного промысла у нардепа выдался "пандемический" 2020 год. Судя по документу, нардеп потратил официально 2,2 млн грн на покупку сразу двух новых автомобилей. Так, Mercedes-Benz S560 2017 года рыночной стоимостью от 90-95 тыс. долларов попал в гараж замглавы комитета по депутатской этике и регламенту за 50 тыс. долларов, то есть почти вдвое дешевле. А Range Rover 2013 года, за который на сайтах автопродажи просят минимум 45 тыс. долларов, обошелся "слуге народа" в 30 тыс. долларов, что в полтора раза меньше рынка.

"По словам источников, операции купли-продажи подержанных иномарок могут быть направлены на минимизацию налоговых обязательств. Добавим, что по данным источников, экс-замглавы Офиса президента Сергей Трофимов, который ранее отвечал на Банковой за региональную политику, мог способствовать включению Культенко в команду "Слуг народа", поскольку якобы пересекался с ним по столичной активности "мафовиков". Кроме того, сообщили источники, Культенко якобы обещал Трофимову поддержку киоскеров при возможном уходе Виталия Кличко с поста главы КГГА. Отметим, что Трофимов тоже в 2020 году совершил инвестицию, приобретя элитный Mercedes-Benz S500 L 2013 года за 42 тыс. долларов, хотя на рынке цена больше", — говорится в материале.

УНН
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