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понедельник, 20 мая 2019 15:01

Из фракции Порошенко идет еще один нардеп

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Из фракции Порошенко идет еще один нардеп
Нардеп от БПП Глеб Загорий говорит, что уходит из политики.

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Глеб Загорий уходит из политики и возвращается в большой бизнес.

Сосредоточится на работе в фармацевтической компании "Дарница", сообщил нардеп в Facebook.

"Сейчас это одна из самых эффективных компаний Украины, а в будущем, я мечтаю, что "Дарница" станет международной компанией. Сильную страну делают сильные компании, крутые инновации, инвестиции в образование и культуру. Это то, чему я планирую посвятить себя в последующие годы", - написал он.

Загорий сообщил, что его работа в парламентском комитете по делам ветеранов была успешной. Благодаря работе комитета удалось принять законы, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты участников АТО, волонтеров, добровольцев, а также семей погибших воинов. Кроме того, разработали законодательные акты, направленные на социальную реабилитацию ветеранов.

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Нардеп-мажоритарщик Сергей Каплин вышел из фракции "Блок Петра Порошенка". Об этом он заявил с трибуны парламента 16 мая.

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