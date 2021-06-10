"Использовать вопрос пленных в политике - это скотство" - Порошенко о "пленках Медведчука"

 
Ексклюзивы
1/5
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1179
Эксперт рассказал, что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Эксперт рассказал, что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 189
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Просмотров: 342
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
1 Просмотров: 576
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
Просмотров: 288
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Просмотров: 279
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Просмотров: 612
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси
Просмотров: 405
8-летнего мальчика задушили ради мести
8-летнего мальчика задушили ради мести
Просмотров: 2673
Общество находится в состоянии шока
Общество находится в состоянии шока
Просмотров: 1242
Фото
Все фото
15
4
3
10
3
Зеленский съездил на передовую
Зеленский съездил на передовую
СБУ обыскала &quot;Партию Шария&quot;
СБУ обыскала "Партию Шария"
Кличко примерил новую форму сборной Украины
Кличко примерил новую форму сборной Украины
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
Порошенко рассказал об &quot;одышке&quot; Зеленского на велотренажере
Порошенко рассказал об "одышке" Зеленского на велотренажере
Видео
Все видео
Зеленский взял на работу человека режима Януковича - Стерненко
Зеленский взял на работу человека режима Януковича - Стерненко
УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины
УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины
Нардепа поймали на горячем
Нардепа поймали на горячем
Показали ночной клуб сына Януковича
Показали ночной клуб сына Януковича
Вышла последняя часть расследования "пленок Медведчука": кум Путина договаривается с Россией о поставках электричества и газа, о пленных речи не идет
Вышла последняя часть расследования "пленок Медведчука": кум Путина договаривается с Россией о поставках электричества и газа, о пленных речи не идет
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 378
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 333
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 171
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 1629
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 567
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 июня 2021
Просмотров: 189
Історія з курткою
В молодості у мене була чехословацька куртка із свинячої шкури, в ЦУМі купив, і недорого, 90 рублів. Зручна, коротка, на "блискавці", її не брав дощ ...
четверг, 10 июня 2021 21:20

"Использовать вопрос пленных в политике - это скотство" - Порошенко о "пленках Медведчука"

  Комментировать
&quot;Использовать вопрос пленных в политике - это скотство&quot; - Порошенко о &quot;пленках Медведчука&quot;
Порошенко отреагировал на "пленки Медведчука". Фото: eurosolidarity.org

Использовать тему заложников и пленных для политических атак против оппонентов - это пересечение "красных линий". Об этом в интервью журналисту Валерию Калнышу заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Он подробно рассказал о том, как происходил процесс освобождения заложников, начиная с 2014 года, и, в частности, историю киборга, майора Гречанова (позывной "Рахман").

"Абсолютное скотство - использовать вопрос заложников, пленных в политической борьбе. Но я готов и к этому. Меня уже ничем не удивишь", - эмоционально говорит Порошенко.

"Когда они говорят, что до Медведчука полторы тысячи заложников были освобождены без него, - я это подтверждаю. Вопрос заложников было с первого дня для меня абсолютно принципиальным. На первом этапе, сейчас я уже могу это раскрыть, для освобождения заложников и обмена пленных использовались силы СБУ. Делалось это на базе батальонного или бригадного уровня. Созванивались, обменивались - и это делалось в считанные дни после попадания в плен. Еще более болезненным вопросом была эвакуация 200-х", - рассказывает Порошенко.

"Потом российская армия издала приказ - обмены запретить и сформировать "обменный фонд", - напомнил пятый президент.

Он перечислил тех, к кому обращался на всех возможных переговорных площадках. "Ни одна моя международная встреча не проходила без конкретных переговоров, что мы должны сделать", - говорит Порошенко.

Лидер "Евросолидарности", в частности, рассказал о переговорах с Папой Франциском, с руководством США и тогда вице-президентом Джозефом Байденом, бывшим президентом Израиля, ныне покойным Шимоном Пересом.

"Я обращался к Еврокомиссии, в Европарламент. По нашей инициативе было принято четыре резолюции. Я обращался к президенту Турции Эрдогану. И я хочу поблагодарить Эрдогана за то, что начиная с Ахтема Чийгоза и заканчивая другими украинскими политзаключенными, которые были в оккупированном Крыму, нам удалось их вытаскивать", - напомнил Порошенко.

"И я бы обращался к кому-либо - включая Медведчука для того, чтобы домой вернуть наших воинов. Вопрос, которым занимается Медведчук, - это же стенограмма Нормандского формата. Это было предложено участниками Нормандского формата. Эти предложения прозвучали в том числе и от Путина. И я на это согласился. Потому что я готов, я хочу повторить, хоть с "чертом лысым" говорить, для того чтобы вернуть людей домой. И мы вернули за первые полтора года моей каденции по данным СБУ 2947 человек, по данным гуманитарных представителей за первые два года - 3278", - отмечает Порошенко.

Он возмутился манипуляциями в программе Бигуса об увольнении киборга "Рахмана".

"Я очень активно боролся именно за "Рахмана". Это могут подтвердить и члены моей команды, и волонтеры, и добровольцы, которые очень заботились освобождением наших заложников. Я благодарю каждого. Я благодарю Мочанова, который прилагал к этому максимум усилий, пытаясь вытащить своего друга. Я благодарю Тане Рычковой, я дважды отправлял ее на "передок", потому что у нас дважды срывалось это освобождение. Она пробыла полтора суток на "передке", ожидая, когда его привезут", - вспоминает Порошенко.

"Я точно не благодарю Рубана как агента российских спецслужб, который пытался зарабатывать на этом, выполняя другие поручения российских властей. Он предлагал - пусть Порошенко отпустит майора российской армии, который был ключевым свидетелем-доказательством российской агрессии против Украины, непосредственного участия Российской Федерации. И единственным доказательством для этого должно быть решение суда", - убежден Порошенко.

По его словам, отпустить российского майора Старкова без решения суда - значило лишить Украину важнейших аргументов в суде против Российской Федерации, доказательств преступлений Кремля, которые осуществлялись по приказу Путина и начальника Генерального штаба вооруженных сил РФ Герасимова.

"25 сентября суд вынес такое решение по приговору - до 14 лет этого майора осудить. После этого у него остается время на апелляцию, который должен занимать три-четыре месяца. Члены нашей команды, я так мягко сформулирую, убедили его апелляцию не подавать. Он сделал видеообращение к Путину и сказал, что "я - майор вооруженных сил РФ, номер такой-то, часть такая-то, 19 лет я служу в вооруженных силах РФ, приехал сюда по приказу своего командования на Украине, убивать украинцев, и я прошу - вытяните меня отсюда", - напомнил Порошенко.

"Это была дилемма. Ты емеешь с одной стороны судьбу конкретного украинца, который находится в плену, а с другой - судьбу 42 миллионов украинцев, и ты защитить украинскую землю и украинское государство", - откровенно говорит пятый президент.

Он также опроверг фейк о том, будто "Рахман" был вынужден ждать президента в аэропорту: "Возвращаясь из парижского саммита по климату, я твердо могу сказать, что никто меня не ждал, "Рахмана" привезли из Харькова".

"Я хочу воспользоваться этой возможностью и поблагодарить этого настоящего воина, защитника Украины за отказ участвовать в спектакле, который разворачивается с одной целью - политической атаки на оппозицию и распространение теории "предательства", под котрым я прожил пять лет. И четко координировалась из Кремля, а сейчас - я уже не знаю, как там Ермак переговаривается с Козаком или с Сурковым и откуда он берет эти инструкции. Но я думаю, что Ермаку лучше подумать о своих разговорах с Джулиани и о своем участии в деле "Вагнера", - предостерегает Порошенко.

"Я горжусь тем, что мы освободили почти 3300 украинцев. И мне очень грустно, что с апреля 2020 года - уже более года в Украине не вернулся ни один заложник. Более того, вы на сегодняшний день не услышите, что о политзаключенных, заложников власть заботится, опекается их судьбами, потому что они оставили все, что имели, в Донецке, Луганске. Они имеют больных детей-инвалидов. Они не имеют никакого доступа хотя бы через ипотеку, через кредиты, им негде жить. Мы на сегодняшний день занимаемся частью из них - мы платим за их жилье. Но это - скотство так относиться к людям, ничего не делать и пытаться выдернуть. Чтобы таким образом пытаться дискредитировать и рассеять "измену". Я думаю, что вы перешли "красную линию". Так нельзя делать", - резюмирует Порошенко.

"Европейская Солидарность"
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Использовать вопрос пленных в политике - это скотство" - Порошенко о "пленках Медведчука"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июня

Оккупанты отпустили актера, когда услышали его речь

Разрешили издевательства над животными

Замучили украинского поэта

Собрал 5 тыс. народных песен: родился этнограф

Шкляр отмечает юбилей

В Москве открыли памятник Шевченку

Самое читаемое
Как распознать женщину, которая хочет секса
Как распознать женщину, которая хочет секса Просмотров: 11628
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
33
 Просмотров: 6642
&quot;Какой кайф, когда нет сисек?&quot; - Гвоздева ответила на критику
"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику
7
 Просмотров: 6391
Американская модель едва удержала грудь в глубоком декольте
Американская модель едва удержала грудь в глубоком декольте
7
 Просмотров: 5220
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
6
 Просмотров: 4950
Политика
Порошенко назвал "пленки Медведчука" продуктом пропаганды Офиса президента
Порошенко назвал "пленки Медведчука" продуктом пропаганды Офиса президента Просмотров: 36
Еще одна страна ЕС признала украинские ковид-свидетельства
Еще одна страна ЕС признала украинские ковид-свидетельства 1 Просмотров: 144
"Членство в НАТО превратилось в религию" - назвали ошибки Украины
"Членство в НАТО превратилось в религию" - назвали ошибки Украины
 Просмотров: 171
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
 1 Просмотров: 585
Трансплантация в Украине может значительно подешеветь
Трансплантация в Украине может значительно подешеветь Просмотров: 108
Больше всего комментируют
3
Порошенко переживает нелегкие времена - СМИ
3
За российскую пропаганду телеканал Мураева отделывается штрафами
2
"Слуги" снова начали продвигать русский язык
2
"Слуги народа" назвали проблему номер один
1
Ильенко жестко высказался о позиции Ткаченко относительно языкового закона
Голосов: 7273
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть