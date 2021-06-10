"Использовать вопрос пленных в политике - это скотство" - Порошенко о "пленках Медведчука"

Порошенко отреагировал на "пленки Медведчука". Фото: eurosolidarity.org

Использовать тему заложников и пленных для политических атак против оппонентов - это пересечение "красных линий". Об этом в интервью журналисту Валерию Калнышу заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Он подробно рассказал о том, как происходил процесс освобождения заложников, начиная с 2014 года, и, в частности, историю киборга, майора Гречанова (позывной "Рахман").

"Абсолютное скотство - использовать вопрос заложников, пленных в политической борьбе. Но я готов и к этому. Меня уже ничем не удивишь", - эмоционально говорит Порошенко.

"Когда они говорят, что до Медведчука полторы тысячи заложников были освобождены без него, - я это подтверждаю. Вопрос заложников было с первого дня для меня абсолютно принципиальным. На первом этапе, сейчас я уже могу это раскрыть, для освобождения заложников и обмена пленных использовались силы СБУ. Делалось это на базе батальонного или бригадного уровня. Созванивались, обменивались - и это делалось в считанные дни после попадания в плен. Еще более болезненным вопросом была эвакуация 200-х", - рассказывает Порошенко.

"Потом российская армия издала приказ - обмены запретить и сформировать "обменный фонд", - напомнил пятый президент.

Он перечислил тех, к кому обращался на всех возможных переговорных площадках. "Ни одна моя международная встреча не проходила без конкретных переговоров, что мы должны сделать", - говорит Порошенко.

Лидер "Евросолидарности", в частности, рассказал о переговорах с Папой Франциском, с руководством США и тогда вице-президентом Джозефом Байденом, бывшим президентом Израиля, ныне покойным Шимоном Пересом.

"Я обращался к Еврокомиссии, в Европарламент. По нашей инициативе было принято четыре резолюции. Я обращался к президенту Турции Эрдогану. И я хочу поблагодарить Эрдогана за то, что начиная с Ахтема Чийгоза и заканчивая другими украинскими политзаключенными, которые были в оккупированном Крыму, нам удалось их вытаскивать", - напомнил Порошенко.

"И я бы обращался к кому-либо - включая Медведчука для того, чтобы домой вернуть наших воинов. Вопрос, которым занимается Медведчук, - это же стенограмма Нормандского формата. Это было предложено участниками Нормандского формата. Эти предложения прозвучали в том числе и от Путина. И я на это согласился. Потому что я готов, я хочу повторить, хоть с "чертом лысым" говорить, для того чтобы вернуть людей домой. И мы вернули за первые полтора года моей каденции по данным СБУ 2947 человек, по данным гуманитарных представителей за первые два года - 3278", - отмечает Порошенко.

Он возмутился манипуляциями в программе Бигуса об увольнении киборга "Рахмана".

"Я очень активно боролся именно за "Рахмана". Это могут подтвердить и члены моей команды, и волонтеры, и добровольцы, которые очень заботились освобождением наших заложников. Я благодарю каждого. Я благодарю Мочанова, который прилагал к этому максимум усилий, пытаясь вытащить своего друга. Я благодарю Тане Рычковой, я дважды отправлял ее на "передок", потому что у нас дважды срывалось это освобождение. Она пробыла полтора суток на "передке", ожидая, когда его привезут", - вспоминает Порошенко.

"Я точно не благодарю Рубана как агента российских спецслужб, который пытался зарабатывать на этом, выполняя другие поручения российских властей. Он предлагал - пусть Порошенко отпустит майора российской армии, который был ключевым свидетелем-доказательством российской агрессии против Украины, непосредственного участия Российской Федерации. И единственным доказательством для этого должно быть решение суда", - убежден Порошенко.

По его словам, отпустить российского майора Старкова без решения суда - значило лишить Украину важнейших аргументов в суде против Российской Федерации, доказательств преступлений Кремля, которые осуществлялись по приказу Путина и начальника Генерального штаба вооруженных сил РФ Герасимова.

"25 сентября суд вынес такое решение по приговору - до 14 лет этого майора осудить. После этого у него остается время на апелляцию, который должен занимать три-четыре месяца. Члены нашей команды, я так мягко сформулирую, убедили его апелляцию не подавать. Он сделал видеообращение к Путину и сказал, что "я - майор вооруженных сил РФ, номер такой-то, часть такая-то, 19 лет я служу в вооруженных силах РФ, приехал сюда по приказу своего командования на Украине, убивать украинцев, и я прошу - вытяните меня отсюда", - напомнил Порошенко.

"Это была дилемма. Ты емеешь с одной стороны судьбу конкретного украинца, который находится в плену, а с другой - судьбу 42 миллионов украинцев, и ты защитить украинскую землю и украинское государство", - откровенно говорит пятый президент.

Он также опроверг фейк о том, будто "Рахман" был вынужден ждать президента в аэропорту: "Возвращаясь из парижского саммита по климату, я твердо могу сказать, что никто меня не ждал, "Рахмана" привезли из Харькова".

"Я хочу воспользоваться этой возможностью и поблагодарить этого настоящего воина, защитника Украины за отказ участвовать в спектакле, который разворачивается с одной целью - политической атаки на оппозицию и распространение теории "предательства", под котрым я прожил пять лет. И четко координировалась из Кремля, а сейчас - я уже не знаю, как там Ермак переговаривается с Козаком или с Сурковым и откуда он берет эти инструкции. Но я думаю, что Ермаку лучше подумать о своих разговорах с Джулиани и о своем участии в деле "Вагнера", - предостерегает Порошенко.

"Я горжусь тем, что мы освободили почти 3300 украинцев. И мне очень грустно, что с апреля 2020 года - уже более года в Украине не вернулся ни один заложник. Более того, вы на сегодняшний день не услышите, что о политзаключенных, заложников власть заботится, опекается их судьбами, потому что они оставили все, что имели, в Донецке, Луганске. Они имеют больных детей-инвалидов. Они не имеют никакого доступа хотя бы через ипотеку, через кредиты, им негде жить. Мы на сегодняшний день занимаемся частью из них - мы платим за их жилье. Но это - скотство так относиться к людям, ничего не делать и пытаться выдернуть. Чтобы таким образом пытаться дискредитировать и рассеять "измену". Я думаю, что вы перешли "красную линию". Так нельзя делать", - резюмирует Порошенко.