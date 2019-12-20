"Исконно русские" болота поместятся в Московскую область" - Турчинов ответил Путину

Путин - маньяк, говорит Турчинов.

Президент РФ Владимир Путин с маниакальным стремлением к пересмотру границ европейских государств похож на Гитлера.

Об этом заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Если от России отделить территории, которые были присоединены к ней через кровь, насилие, предательство и ложь, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в рамки одной Московской области", - так Турчинов отреагировал на заявление Путина о том, что в состав Украины входят "исконно русские земли и с этим надо что-то делать".

Имперский реваншизм Путина с маниакальным стремлением к пересмотру границ европейских государств, которые сформировались после Второй мировой войны, является реальной угрозой миру и безопасности в Европе, считает бывший чиновник.

"Аналогичные стремления Гитлера привели в прошлом веке к многомиллионным жертвам и ужасам кровавой войны в истории человечества.

История Европы прошлого века и новейшая история нашего государства доказывают непреложную истину - с агрессором нельзя договариваться, его нужно жестко останавливать и побеждать", - резюмировал Турчинов.

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Ранее президент РФ заявил, что Причерноморье и восточная часть Украины является "русскими территориями", которые он планирует вернуть.