"Исконно русские" болота поместятся в Московскую область" - Турчинов ответил Путину

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
2 Просмотров: 747
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 540
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1413
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 918
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1197
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1647
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2844
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 549
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2574
Как брекзит повлияет на Украину
Как брекзит повлияет на Украину
Просмотров: 279
Фото
Все фото
7
4
4
5
5
Супруга президента показала украинская одежда в Азербайджане
Супруга президента показала украинская одежда в Азербайджане
На митинге под Радой в действие пошли слезоточивый газ и зеленка
На митинге под Радой в действие пошли слезоточивый газ и зеленка
&quot;Единство помогло нам остановить российскую агрессию&quot; - пластуны принесли в Раду Вифлеемский огонь
"Единство помогло нам остановить российскую агрессию" - пластуны принесли в Раду Вифлеемский огонь
Под Офисом президента поставили каток
Под Офисом президента поставили каток
Участники акции на Банковой признали &quot;нормандский саммит&quot; успешным и начали разбирать палатки
Участники акции на Банковой признали "нормандский саммит" успешным и начали разбирать палатки
Видео
Все видео
Аваков приказал закрыть все игорные заведения до 16:00
Аваков приказал закрыть все игорные заведения до 16:00
Зеркаль предупредила Зеленского в отношении Путина
Зеркаль предупредила Зеленского в отношении Путина
Кива устроил потасовку в Раде. Едва не зацепило Тимошенко
Кива устроил потасовку в Раде. Едва не зацепило Тимошенко
В "Нацкорпусе" обещают перекрыть улицы, если полиция не отпустит задержанных во время митинга против распродажи земли
В "Нацкорпусе" обещают перекрыть улицы, если полиция не отпустит задержанных во время митинга против распродажи земли
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Интервью
1/5
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1197
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 558
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1206
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2772
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11340
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
20 декабря 2019
Просмотров: 99
Зезва і Мзія
Є країни, до яких їздиш-їздиш, але так, щоб перетворити ті поїздки на бодай мінімально зв'язну оповідь, то ні. Стопорить щось і все. А є країна ...
пятница, 20 декабря 2019 18:05

"Исконно русские" болота поместятся в Московскую область" - Турчинов ответил Путину

  Комментировать
&quot;Исконно русские&quot; болота поместятся в Московскую область&quot; - Турчинов ответил Путину
Путин - маньяк, говорит Турчинов.

Президент РФ Владимир Путин с маниакальным стремлением к пересмотру границ европейских государств похож на Гитлера.

Об этом заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Если от России отделить территории, которые были присоединены к ней через кровь, насилие, предательство и ложь, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в рамки одной Московской области", - так Турчинов отреагировал на заявление Путина о том, что в состав Украины входят "исконно русские земли и с этим надо что-то делать".

Имперский реваншизм Путина с маниакальным стремлением к пересмотру границ европейских государств, которые сформировались после Второй мировой войны, является реальной угрозой миру и безопасности в Европе, считает бывший чиновник.

"Аналогичные стремления Гитлера привели в прошлом веке к многомиллионным жертвам и ужасам кровавой войны в истории человечества.

История Европы прошлого века и новейшая история нашего государства доказывают непреложную истину - с агрессором нельзя договариваться, его нужно жестко останавливать и побеждать", - резюмировал Турчинов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Есть чем гордиться: 7 впечатляющих фактов о ВСУ

Ранее президент РФ заявил, что Причерноморье и восточная часть Украины является "русскими территориями", которые он планирует вернуть.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Исконно русские" болота поместятся в Московскую область" - Турчинов ответил Путину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
декабря

Отменили пошлины на украинско-российских таможнях

"Мифу" 45: день рождения Героя Украины Василия Слепака

Франция продала часть своих земель американцам

Выдали патент на лучшие пневматические шины

Самое читаемое
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
 Просмотров: 24255
Азарова высмеяли за заявление об украинском языке
Азарова высмеяли за заявление об украинском языке 1 Просмотров: 24219
Пациент избил врача за правильный диагноз
Пациент избил врача за правильный диагноз Просмотров: 13509
Отошел в вечность мой последний сын: возросло число жертв жуткого ДТП
Отошел в вечность мой последний сын: возросло число жертв жуткого ДТП
5
 Просмотров: 12969
Приметы на Новый год: как накликать беду
Приметы на Новый год: как накликать беду Просмотров: 11376
Политика
Сколько стоит билет на корпоратив "Слуги народа"
Сколько стоит билет на корпоратив "Слуги народа" Просмотров: 198
Рада отложила рынок земли. Но мы и дальше будем требовать референдум - Нацкорпус
Рада отложила рынок земли. Но мы и дальше будем требовать референдум - Нацкорпус
5
 Просмотров: 207
ГБР пришло с обысками в офис партии Порошенко
ГБР пришло с обысками в офис партии Порошенко 2 Просмотров: 396
Бывшему председателю КС отказали в восстановлении в должности
Бывшему председателю КС отказали в восстановлении в должности Просмотров: 135
ВСП отказался увольнять судью Майдана и зовет СБУ заняться активистом-антикоррупционером
ВСП отказался увольнять судью Майдана и зовет СБУ заняться активистом-антикоррупционером Просмотров: 378
Больше всего комментируют
15
"Не хочу утруждать себя" - отец Зеленского об украинском языке
14
Сколько украинцев довольны Зеленским – свежий опрос
4
Убийство Шеремета: полиция нашла у Антоненко мину
3
Путин очертил будущие границы войны с Украиной
2
Полностью обнаженная Каменских показала пышные ягодицы на качелях
Голосов: 14228
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua