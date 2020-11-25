Искала работу продавца и отдала 370 тыс: показали доноров партии Пальчевского

Пальчевский часто показывали на телеканале, связанном с Медведчуком.

Партию "Победа Пальчевского" на миллионы профинансировали студенты и безработные. Об этом сообщает движение "Чесно".

По финансовому отчету 29 млн грн вкладов от 79 человек поступили на центральный счет партии. Лишь несколько доноров центрального офиса партии имеют собственный бизнес, а еще десяток в течении последнего года искали работу.

Большинство доноров зарегистрированы в Киеве и присылали одинаковые взносы - 340-380 тыс. грн. Деньги перечисляли в те же дни, а судя по схожести номеров расчетных документов - тем же способом.

Значительная часть вкладчиков размещали резюме на сайте по поиску работы Work.ua. Некоторые искали работу летом 2020-го, в то же время, когда присылали на счет партии большие суммы.

Например, Ксения, которая отдала 350 тыс., в июле искала работу администратора с зарплатой в 10 тыс. грн.

Наталья, которая перечислила 370 тыс., в июле также искала работу продавца-консультанта, с зарплатой 12 тыс. Когда "Честно" позвонил женщине, она выслушала вопросы и отключилась, после чего перестала отвечать на звонки.

Анастасия искала работу аккаунт-менеджера в августе. Тогда же перечислила "Победе Пальчевского" 398 тыс. В то же время в Facebook Анастасия агитировала за партию "Национальный корпус".

Донорка Юлия, которая, согласно отчету, отдала партии 392 тыс., рассказала, что деньги никому не посылала и вообще не имеет никакого отношения к политике. В марте 2020 года искала работу кассира с зарплатой 10 тыс.

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В реестрах системы YouControl удалось установить, что много доноров не имеют ни одного зарегистрированного бизнеса.

Имена части доноров идентичны с именами поступающих в вузы в 2014-2018 годах. Среди них взносы от 365 до 398 тыс.

Значительная часть доноров учится в Киевском национальном торгово-экономическом университете.

Кроме того, партию финансировали люди с одинаковыми фамилиями, что может свидетельствовать о их семейных связях. Присылали деньги в один день.

Вероятно, что партия таким образом централизованно заводила на счет деньги через подставных доноров, предполагают в "Чесно".

Партия "Победа Пальчевского" получила название в июне 2020 года. Ранее она называлась "Украина завтра", была зарегистрирована в 2015-м.

На местных выборах борды с партией были массово развешены по городам. Впервые сити-лайты с Пальчевским зафиксировали в Киеве в апреле прошлого года.

Пальчевского часто показывали на телеканале "112 Україна", который связывают с кумом президента РФ Виктором Медведчуком.

Несмотря на раннее начало кампании и ее масштабы, "Победа Пальчевского" в Киевский городской совет так и не зашла, набрав менее 5% голосов избирателей. А на выборах мэра Киева Пальевський получил 5,3%.

На выборах мэра Киева 25 октября победил действующий мэр Виталий Кличко. Он получил 50,51% голосов. В Киевский городской совет прошли 7 партий: "Европейская солидарность", УДАР, "Единство Александра Омельченко", ОПЗЖ, "Слуга народа", "Батькивщина" и "Голос".