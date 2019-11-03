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воскресенье, 03 ноября 2019 22:47

Ирина Луценко хочет досрочно сдать мандат - СМИ

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Ирина Луценко хочет досрочно сдать мандат - СМИ
Ирина Луценко отказалась от депутатского мандата. Фото: Zaxid

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Луценко написала заявление о досрочном прекращении полномочий нардепа.

Луценко написала заявление по состоянию здоровья. В то же время планирует работать в парламенте на ближайшей пленарной неделе, сообщил собеседник УП в аппарате Верховной Рады

Документ в аппарат ВР был подан в пятницу, 1 ноября.

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29 августа новоизбранная Верховная Рада уволила Юрия Луценко с должности генпрокурора и назначил вместо него эксчлена НАЗКА Руслана Рябошапку.

В конце сентября стало известно, что после освобождения от должности Луценко поехал в Великобританию на курсы английского языка.

По данным пресс-секретаря Луценко, курсы английского продлятся полтора месяца.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство относительно эксгенпрокурора Юрия Луценко за злоупотребление властью или служебным положением.

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