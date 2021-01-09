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суббота, 09 января 2021 22:26

Иран продолжает покрывать виновных в катастрофе МАУ - Помпео

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Иран продолжает покрывать виновных в катастрофе МАУ - Помпео

Расследование Ирана показало, что Корпус стражей исламской революции сбил самолет Международных авиалиний Украины в январе 2020 года, однако режим продолжает защищать виновных.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном пресс-службой Госдепа:

"Собственное расследование Ирана показало, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) сбил самолет двумя ракетами класса "земля-воздух". Тем не менее, год спустя, члены КСИР до сих пор не понесли ответственности за гибель 176 ни в чем не повинных пассажиров и членов экипажа на борту. Вместо этого на протяжении всего этого длительного расследования режим продолжал защищать виновных в КСИР. Мы с нетерпением ждем того дня, когда иранские власти будут ценить жизнь иранского народа с тем же рвением, с которым они теперь покрывают проступки своих официальных лиц".

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Госсекретарь США подчеркнул, что американский народ чтит память пассажиров и членов экипажа рейса PS752.

"Соединенные Штаты вместе с правительствами Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана отдают дань уважения и призывают к справедливости в отношении жертв этой ужасной трагедии... Мы желаем мира и сил семьям и близким погибших и вновь выражаем соболезнования тем, кто продолжает горевать о своей утрате", - сказано в заявлении госсекретаря США.

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Утром 8 января 2020 в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Весь экипаж, а также два пассажира были гражданами Украины.

Утром 11 января Иран официально признал, что ракета "земля-воздух" сбила самолет МАУ. Самолет по ошибке приняли за вражеский объект.

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09
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Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - ШвецУкраинцы дали "Слуге народа" поддержку авансом в 2019 году. А сейчас в своей жизни не видят и не чувствуют работу этой партии. Поэтому рейтинг правящей политсилы уменьшается. Большего падения доверия стоит ждать ближе к весне. Тогда граждане почувствуют рост цен на коммуналку, считает политический обозреватель Леонид Швец. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то партию "Слуга народа" поддержали бы 21,6%, показывают результаты опроса социологической группы "Рейтинг". На парламентских выборах в 2019 году они получили 43,16%. ""СН "трудно держать рейтинг, потому что ее нет, как партии. Есть какие-то люди из Киева, которые приезжают. А партии нет. Это общая история для украинских политсил. Но к "слугам" больше внимания. Это правящая партия. А когда граждане в своей жизни ее не видят, не чувствуют, то падает доверие. Потому что получили его в 2019 году авансом. Так же как и Зеленский. При этом люди не связывают правительственную политику с партийной ответственностью. Сейчас граждане еще не почувствовали повышение цен на коммуналку. Ближе к весне будет очевидный ответ". Также на рейтинг партии влияют ожидания и разочарования украинцев, считает Швец. "Проблема в том, что не произошло качественного прорыва, на который рассчитывали. А людям этого всегда хочется. Последние опросы показывают надежду, что в 2021 году будет лучше. Это нормально. Но с другой стороны - то, что ничего не меняется настолько привычно, что и реакции на это не может быть какой-то чрезвычайной. Это обычное разочарование, обычное недоверие к власти. Нас приучили и мы привыкли к тому, что Украина - это страна, в которой ничего не меняется к лучшему". Отсутствие новых имен в политических рейтингах эксперт объясняет тем, что мало желающих заниматься политикой: "У нас с некоторых пор политика во всех смыслах грязное дело. И люди, которые имеют какой-то потенциал, большей частью не хотят тратить его на это. Потому что испачкаешься, а результата вряд ли добьешься. Поэтому лучше себя проявлять в бизнесе. Может даже за рубежом. 2019-й год показал, что не так и сложно заявить о себе в Украине и победить тех, кого считали непобедимыми. Вынырнул Зеленский. А сейчас новых команд не видно на горизонте". Шесть партий имеют проходной рейтинг в Верховную Раду. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то партию "Слуга народа" поддержали бы 21,6% тех, кто готов голосовать и определился с выбором. "Оппозиционная платформа - За жизнь" – имеет поддержку 17,4%, "Европейская солидарность" - 14,5% , "Батькивщина" - 10,9%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,7%, Радикальная партия - 5,6%. Опрос проводила социологическая группа "Рейтинг" 2-4 января 2021 во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
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  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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