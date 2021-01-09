Иран продолжает покрывать виновных в катастрофе МАУ - Помпео

Расследование Ирана показало, что Корпус стражей исламской революции сбил самолет Международных авиалиний Украины в январе 2020 года, однако режим продолжает защищать виновных.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном пресс-службой Госдепа:

"Собственное расследование Ирана показало, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) сбил самолет двумя ракетами класса "земля-воздух". Тем не менее, год спустя, члены КСИР до сих пор не понесли ответственности за гибель 176 ни в чем не повинных пассажиров и членов экипажа на борту. Вместо этого на протяжении всего этого длительного расследования режим продолжал защищать виновных в КСИР. Мы с нетерпением ждем того дня, когда иранские власти будут ценить жизнь иранского народа с тем же рвением, с которым они теперь покрывают проступки своих официальных лиц".

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Госсекретарь США подчеркнул, что американский народ чтит память пассажиров и членов экипажа рейса PS752.

"Соединенные Штаты вместе с правительствами Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана отдают дань уважения и призывают к справедливости в отношении жертв этой ужасной трагедии... Мы желаем мира и сил семьям и близким погибших и вновь выражаем соболезнования тем, кто продолжает горевать о своей утрате", - сказано в заявлении госсекретаря США.

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Утром 8 января 2020 в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Весь экипаж, а также два пассажира были гражданами Украины. Утром 11 января Иран официально признал, что ракета "земля-воздух" сбила самолет МАУ. Самолет по ошибке приняли за вражеский объект.