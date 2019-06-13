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четверг, 13 июня 2019 05:48

И.о. председателя СБУ Баканов подтвердил, что у его жены есть российский паспорт

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И.о. председателя СБУ Баканов подтвердил, что у его жены есть российский паспорт
Жена Баканова - гражданка России. Фото: Корреспондент

Официальное заявление сделал исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов насчет гражданства своей жены.

Чиновник отметил, что понимал, что когда он пойдет в политику к его семье и знакомым будет пристальное внимание, сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

Шантажировать его не получиться, его проверяли специалисты и у него нашли препятствий к не допуску к государственной тайне.

"Моя жена, украинка, жила и училась в школе Кривого Рога. Поступила в вуз на территории России, при распаде СССР получила паспорт гражданки РФ. Замечу, тогда были времена кардинально других отношений между Украиной и Россией. Потом, с 1998 г. она живет и работает в Украине с видом на жительство в нашей стране, находится в процессе оформления украинского гражданства", - сказал и.о. главы СБУ.

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Раньше, звание лейтенанта присвоили временно исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову для того, чтобы предоставить доступ к секретной информации.

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Дата
13
июня

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