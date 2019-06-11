Как Баканов получил лейтенанта в СБУ

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак присвоил воинское звание лейтенант своему первому заместителю Ивану Баканову одновременно с принятием последнего на военную службу в СБУ.

Об этом пишет "Українська правда"

"Воинское звание лейтенант присвоено приказом председателя Службы безопасности Украины одновременно с принятием Баканова И.Г. на военную службу в СБУ по контракту лиц офицерского состава", - говорится в ответе на запрос.

Согласно предоставленного военного билета Баканов состоял на учете в Дзержинском районном военном комиссариате Днепропетровской области, имел воинское звание рядовой запаса.

Воинское звание лейтенант присваивается военнослужащим, военнообязанным, которые имеют высшее образование по образовательно-квалификационному уровню не ниже специалиста, родственную с профилем служебной деятельности, во время аттестации в офицерский состав.

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20 мая председатель СБУ Василий Грицак заявил, что он, его заместители и члены команды представят на рассмотрение новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому рапорты об увольнении. 22 мая Зеленский назначил первым заместителем председателя СБУ главы партии "Слуга народу", своего друга детства и экс-юриста студии "Квартал 95" Ивана Баканова.