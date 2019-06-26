Интервью с очевидицей: новые подробности подготовки псевдореферендума в Крыму

Сотрудник Минюста рассказала, кто заблокировал оккупантам доступ к госреестрам в Крыму. Фото: obozrevatel.com

Уже второй волной в этом году – сначала перед президентскими, а теперь перед парламентскими выборами – в интернете и не только появляется большое количество материалов на тему, кто виноват в российский аннексии Автономной Республики Крым. Меньше вспоминают Януковича и Партию регионов, больше винят Евромайдан и его лидеров, которые стали у государственного руля после "донецких". Или делают козлами отпущения – предателями всех, кто в те бурные дни жил, служил или работал в Крыму. Анализ информпространства свидетельствует, что кому-то очень хочется найти "стрелочников", чтобы объявить их виновниками катастрофы. Поэтому важно сопоставить видение тогдашнего хода событий с разных позиций наблюдения. А особенно, с наименее известной широкой общественности – позиции украинских госслужащих, которые занимали ответственные должности в АРК. Мы взяли интервью у непосредственной очевидицы событий Екатерины Василенко - до марта 2014 года работника Главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в АРК.

Когда начиналась оккупация полуострова, россияне пытались представить ее как защиту "русского меньшинства" и "добровольное присоединение", даже провели псевдореферендум. Были ли попытки агрессора заставить официальный Киев в лице Минюста Украины в АРК хоть как-то – прямо или косвенно – признать так называемый "референдум", чтобы легитимизировать факт оккупации автономии и ее последующую аннексию?

На момент начала оккупации я была руководителем регистрационной службы Главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в АРК. Это было тяжелое время для каждого из нас. Мы, независимо от нашей воли, оказались в самом эпицентре событий. На нас действительно давили, мы сообщали об этом Киеву, но столичное руководство находилось в процессе пертурбаций и отмалчивалось. Вероятно, не только у нас, но и у них, не было ясного понимания, как действовать в такой ситуации. Только они были далеко, а мы своими собственными глазами видели вооруженных до зубов "зеленых человечков". И при этом должны были самостоятельно решать, как и что делать или не делать, и просчитывать последствия своих действий или бездействия.

Расскажите, как развивались события и что хотели оккупанты от вашего управления?

В последние дни февраля 2014 года, после бегства из Киева, а затем и из украинского Крыма экс-президента Януковича, "зеленые человечки" с оружием, в военной форме без опознавательных знаков, блокировали активность патриотов Украины, в частности крымских татар и их Меджлиса, которые выступили в поддержку украинской власти, пришедшей в результате Революции Достоинства. 27 февраля "зеленые человечки" захватили здания руководящих органов Автономной Республики Крым, в том числе Верховной Рады АРК. Со всего Симферополя свезли туда депутатов и в режиме закрытого заседания, вопреки украинскому законодательству, отправили в отставку Совет министров АРК и его главу Анатолия Могилева. Детали хода этого заседания знают лишь те, кто лично там присутствовал. Вместо А. Могилева назначили руководителя партии "Русское единство" Сергея Аксенова. Стало известно также о решении провести 25 марта так называемый "общекрымский референдум" о расширении прав АРК в составе Украины. После этого Аксенов заявил о непризнании нового украинского руководства и обратился к властям Российской Федерации с просьбой содействовать "в обеспечении мира и спокойствия на территории Автономной Республики Крым". Подразделения украинских Вооруженных сил были заблокированы в местах их пребывания. Тогда же российские марионетки начали подготовку к "референдуму" с измененным вопросом, а именно: о присоединении Крыма к России. И назначили другую дату его проведения – 16 марта. Теперь о давлении. Насколько мне известно, все это время они требовали, чтобы на их заседаниях присутствовал руководитель нашего управления и подписывал протоколы. Очевидно, рассчитывали придать хоть какую-то видимость законности антиукраинского мятежа. Иначе говоря, они добивались, чтобы Министерство юстиции Украины в лице руководителя Главного управления юстиции в АРК Сергея Коровченко "завизировало" их преступные намерения. Однако, несмотря на угрозу жизни, он отказался с ними сотрудничать. Более того, он сделал все, чтобы информация, содержащаяся в реестрах управления Минюста в АРК, не попала в руки оккупантов – оперативно закрыл доступ к этим реестрам. За полторы недели до так называемого "референдума", это было 5-е или 6-е марта, Коровченко собрал коллектив и сообщил, что от него требуют то, что он никогда делать не будет. Поэтому видит единственный возможный выход из ситуации – уволиться с должности. Заявление он подал на имя только что назначенного руководителя Минюста Павла Петренко, который, кстати, до сих пор работает Министром юстиции Украины. Насколько мне известно, Сергей Владимирович незамедлительно был уволен по собственному желанию. И он сразу покинул территорию полуострова. Чуть позже так же поступила и я. Некоторые из "коренных" крымчан остались на месте. Об их судьбе ничего не знаю. В любом случае, псевдореферендум и насильственную аннексию Крыма не признает ни Украина, ни абсолютное большинство государств мира. На сторону России встали только шесть небольших стран. Генеральная Ассамблея ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ и все другие международные институции также не признали так называемый "референдум" и аннексию автономии. Утешаю себя тем, что в этом есть и заслуга нашего управления.

Но пишут, что именно Коровченко помогал готовить этот "псевдореферендум"...

В интернете вообще многое пишут. Зачем тогда ему было лишать себя должности и возвращаться в Украину? Сейчас кто-то поднимает информационную волну, распространяет заказные материалы в СМИ, чтобы сделать агентами Кремля и виновниками аннексии нас – людей, которые были украинскими государственными служащими в Крыму. Мы – все, кто тогда работал и жил в автономии, уже почти сепаратисты. Или сепаратисты, которые "сдали Крым". При том, что до событий февраля-марта 2014-го для работников главных управлений Минюста Украины автономия была обычной территорией работы, как и любая область – Днепропетровская, Львовская или другая. Работали и выполняли свои служебные обязанности в соответствии с единым для всей страны законодательством. Но некоторым тема Крыма слишком удобна, прежде всего, чтобы использовать ее для спекуляций в личных или политических целях. Потому что мало кто знает, как все происходило на самом деле. Я лично знаю одно - мы, государственные служащие, неукоснительно следовали Конституции и законам Украины, до последнего выполняли свои профессиональные обязанности, находясь в эпицентре тех событий и поддерживая друг друга. А наш непосредственный начальник – Сергей Коровченко – показал себя как ответственный руководитель. Поддерживал коллег и не совершал ничего, что давало бы малейшие основания сомневаться в его верности Украине. Он собрал нас и сообщил о намерении уволиться лишь тогда, когда стало очевидным: ситуация, сложившаяся на полуострове, больше не контролируется украинской властью. Знаю Сергея Коровченко как истинного патриота, который будет защищать свои ценности, свою страну и тех, за кого отвечает. И еще. Хочу, чтобы люди знали и помнили, что на нижних и средних ступенях управленческого аппарата – утверждаю это по собственному опыту – во все времена работали и работают опытные специалисты, подавляющее большинство которых честно и профессионально выполняют возложенные на них государством обязанности.