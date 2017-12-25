Инициатива об обмене пленными еще прорабатывается - Песков

Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что обмен пленными - "очень чувствительный вопрос"

Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что обмен пленными - "очень чувствительный вопрос".

Он добавил, что в Кремле инициатива об обмене "еще прорабатывается", передает "РИА Новости".

Комментируя вопрос, говорится в процедуре обмена о помиловании осужденных в России украинский, в частности, Олега Сенцова, Песков отметил: "Я сейчас точно не могу ответить на этот вопрос, и не буду этого делать".

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"Это очень чувствительный процесс. Вы знаете, что, когда Медведчук обратился в Ново-Иерусалимском монастыре к главе государства и к патриарху, он получил поддержку этой инициативы. И сейчас она прорабатывается", - сказал Песков.

Обмен пленными на Донбассе состоится 27 декабря. Об этом заявил главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко.