Инаугурация Зеленского: ОНЛАЙН

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В понедельник, 20 мая, проходит церемония инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского.

Новоизбранный глава государства принимает присягу украинскому народу в 10:00 на торжественном заседании Верховной Рады.

На инаугурации присутствуют более 50 иностранных делегаций.

США на инаугурации будет представлять делегация в составе 5 высокопоставленных чиновников во главе с министром энергетики. Европейский союз - вице-президентом Европейской комиссии. НАТО - помощником генерального секретаря Отдела по политическим вопросам и политике безопасности.

На церемонии присутствуют экс-президент ФРГ, министр по вопросам Европы из Франции, министр по делам содружества и ООН в МИД Великобритании, глава МИД Польши, министр обороны Канады, президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии, вице-президент Турции, премьер-министр Молдовы, вице-премьеры Беларуси, Румынии, Словакии и Болгарии, председатель сената Чехии, глава парламента Азербайджана.

Российскую Федерацию не пригласили, пишет "Інтерфакс-Україна"

На инаугурацию приглашены все президенты Украины - Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко. Кроме бывшего президента, которого лишили этого статуса, Виктора Януковича.

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Во втором туре выборов президента за Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей. За Петра Порошенко - 24,45%. Окончательные результаты выборов Центральная избирательная комиссия объявила 30 апреля.