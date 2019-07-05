Имущество Ющенко собираются арестовать

ГПУ завела дело на третьего президента. Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Генеральная прокуратура просит суд арестовать имущество третьего президента Виктора Ющенко.

Об этом сообщил руководитель Управления спецрасследований Сергей Горбатюк, пишет "Інтерфакс-Україна"

"В рамках расследования уголовного производства по подозрению Ющенко в пособничестве Януковичу в завладении "Межигір'я" следователь Генпрокуратуры обратился в суд с просьбой наложить арест на имущество Ющенко", - сказал чиновник.

Ходатайство о наложении ареста в суд передано, но дата рассмотрения пока не назначена.

Ранее народный депутат Сергей Лещенко заявляв о том, что Генпрокуратура уведомила Ющенко о подозрении по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" в деле о выведении резиденции "Межигір'я" из госсобственности в 2007 году.

В ГПУ подтвердили, что Ющенко подозревается в завладении комплексом зданий и сооружений резиденции и домом в селе Новые Петровцы (Киевская обл.), а также земельными участками общей стоимостью 540 млн грн.

В ходе досудебного расследования в уголовном производстве, открытом 25 декабря 2015 года, было составлено и отправлено письменное сообщение о подозрении.

Ющенко подтвердил факт вручения подозрения, но отверг какие-либо обвинения и заявил о политическом подтексте этого дела.

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Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство о служебной халатности при передаче в управление арестованной резиденции "Межигорье".