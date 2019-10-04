Импорт электроэнергии из РФ является преступной схемой в интересах Коломойского - Москаль

Бывший председатель Луганской военно-гражданской администрации Геннадий Москаль: "Действия Геруса относительно поправки, которая открыла импорт электроэнергии из России, могут ухудшить отношения Украины и США". Фото: 112 Украина

Поправка председателя комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса, которая открыла импорт электроэнергии из России, внедренная в интересах олигарха Коломойского, который заинтересован в дешевой электроэнергии для своих ферросплавных заводов. Действия Геруса могут ухудшить отношения Украины и США, а также усложнить реализацию программы правительства.

Об этом в эфире телеканала "112" заявил бывший председатель Луганской военно-гражданской администрации Геннадий Москаль.

"Иначе у него (Коломойского - ред.) прибыль, маржа очень маленькая, все уходит на оплату электроэнергии. Эта тема идет уже очень давно. Но второй вопрос, у кого мы покупаем. Мы покупаем у господина Сечина (председатель Совета директоров "Интер РАО ЕЭС" - ред.), который когда-то был заместителем главы администрации президента Путина. В ноябре 2014 года Соединенные Штаты Америки наложили на него санкции. Мы кричим: санкции, санкции, санкции, - и человека, на которого наложила Америка санкции, у него берем и покупаем электроэнергию. В марте этого года Канада на него наложила санкции за инцидент с украинскими моряками в Керченском проливе. Значит, дважды под санкциями. И мы покупаем, наша украинская фирма покупает у господина Сечина, у его фирмы, где он является председателем совета директоров", - заявил Москаль

Он считает недопустимым открытие импорта электроэнергии из России в пользу олигарха Коломойского в том числе с учетом негативной реакции США на сотрудничество Украины с компанией, руководитель которой находится под санкциями США.

"Кто-то в парламенте едет с ума и эти бизнес-поправки узаконивает. Вот завтра эта информация дойдет до Соединенных Штатов Америки. И Госдеп спросит: так вы же просили санкции, мы ввели, так вы у тех, которые под нашими санкциями, взяли 20% рынка электроэнергии. Это, простите, я считаю, что это или некомпетентность, или это абсолютно продуманная преступная схема под одного из украинских олигархов", - сообщил бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Москаль.

По его мнению, инициатива Геруса об импорте электроэнергии из России противоречит планам правительства по сокращению безработицы вдвое, как это предусмотрено Программой Кабинета министров и будет способствовать увеличению трудовой миграции из Украины.

"Уже могу поздравить премьер-министра, что он (Герус - ред.) миллион человек сегодня трудоустроил. Только не в Украине. Им придется трудоустроиться в других странах. Потому что уменьшится добыча угля на шахтах - это раз. Второе - поднимется цена угля на шахтах. Третье - куда тот уголь сбывать? Уменьшится выход электрической энергии с ТЭС, уменьшатся продажи "Энергоатома" украинского, который так выдает 56% всей электроэнергии. Явно столько рабочих, и столько инженеров и специалистов не будут нужны", - заявил в эфире телеканала "112" Геннадий Москаль.

Напомним, 18 сентября председатель комитета Совета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус пролоббировал поправку в закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", которая позволила импорт электроэнергии из стран, не входящих в Европейское энергосообщество. По его версии, импорт должны были осуществлять из Беларуси, Однако 1 октября компания "Юнайтед Энерджи" начала импорт электроэнергии из РФ. Факт начала импорта электроэнергии из России подтвердили в НЭК "Укрэнерго". Эксперты связывают компанию "Юнайтед Энерджи" с олигархом Игорем Коломойским.