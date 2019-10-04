Импорт электроэнергии из РФ является преступной схемой в интересах Коломойского - Москаль

 
Ексклюзивы
1/5
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Просмотров: 1197
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Просмотров: 10324
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5535
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
1 Просмотров: 513
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3456
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 3141
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 981
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7362
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9819
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
1 Просмотров: 3141
Фото
Все фото
3
4
8
12
18
&quot;Слуги народа&quot; заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета
"Слуги народа" заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета
Зеленскому и Мендель принесли поводок и намордник
Зеленскому и Мендель принесли поводок и намордник
Одно из семи чудес Украины исчезает. Зеленскому пишут петицию
Одно из семи чудес Украины исчезает. Зеленскому пишут петицию
&quot;Зеленского вон&quot; - на Майдане митингуют против формулы Штайнмайера
"Зеленского вон" - на Майдане митингуют против формулы Штайнмайера
Националисты бросили вызов Зеленскому - обещают долгосрочные акции протеста
Националисты бросили вызов Зеленскому - обещают долгосрочные акции протеста
Видео
Все видео
Лукашенко оконфузился во время выступления в Украине
Лукашенко оконфузился во время выступления в Украине
Разумков потроллил Киву с его "потребностями"
Разумков потроллил Киву с его "потребностями"
"Формула Штайнмайера": в Раде собрали подписи для следственной комиссии
"Формула Штайнмайера": в Раде собрали подписи для следственной комиссии
Трамп о блокировании помощи Украине: "Мне не нравится быть страной-лохом"
Трамп о блокировании помощи Украине: "Мне не нравится быть страной-лохом"
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
Интервью
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5535
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 972
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 936
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 729
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 октября 2019
1 Просмотров: 270
Музичний ключ
Не завжди виходить побувати там, куди приїдеш. От уже й приїхав — а стоїш мов перед замкненими дверима, надворі сутеніє, а ключа тобі не ...
пятница, 04 октября 2019 16:11

Импорт электроэнергии из РФ является преступной схемой в интересах Коломойского - Москаль

  Комментировать
Импорт электроэнергии из РФ является преступной схемой в интересах Коломойского - Москаль
Бывший председатель Луганской военно-гражданской администрации Геннадий Москаль: "Действия Геруса относительно поправки, которая открыла импорт электроэнергии из России, могут ухудшить отношения Украины и США". Фото: 112 Украина

Поправка председателя комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса, которая открыла импорт электроэнергии из России, внедренная в интересах олигарха Коломойского, который заинтересован в дешевой электроэнергии для своих ферросплавных заводов. Действия Геруса могут ухудшить отношения Украины и США, а также усложнить реализацию программы правительства.

Об этом в эфире телеканала "112" заявил бывший председатель Луганской военно-гражданской администрации Геннадий Москаль.

"Иначе у него (Коломойского - ред.) прибыль, маржа очень маленькая, все уходит на оплату электроэнергии. Эта тема идет уже очень давно. Но второй вопрос, у кого мы покупаем. Мы покупаем у господина Сечина (председатель Совета директоров "Интер РАО ЕЭС" - ред.), который когда-то был заместителем главы администрации президента Путина. В ноябре 2014 года Соединенные Штаты Америки наложили на него санкции. Мы кричим: санкции, санкции, санкции, - и человека, на которого наложила Америка санкции, у него берем и покупаем электроэнергию. В марте этого года Канада на него наложила санкции за инцидент с украинскими моряками в Керченском проливе. Значит, дважды под санкциями. И мы покупаем, наша украинская фирма покупает у господина Сечина, у его фирмы, где он является председателем совета директоров", - заявил Москаль

Он считает недопустимым открытие импорта электроэнергии из России в пользу олигарха Коломойского в том числе с учетом негативной реакции США на сотрудничество Украины с компанией, руководитель которой находится под санкциями США.

"Кто-то в парламенте едет с ума и эти бизнес-поправки узаконивает. Вот завтра эта информация дойдет до Соединенных Штатов Америки. И Госдеп спросит: так вы же просили санкции, мы ввели, так вы у тех, которые под нашими санкциями, взяли 20% рынка электроэнергии. Это, простите, я считаю, что это или некомпетентность, или это абсолютно продуманная преступная схема под одного из украинских олигархов", - сообщил бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Москаль.

По его мнению, инициатива Геруса об импорте электроэнергии из России противоречит планам правительства по сокращению безработицы вдвое, как это предусмотрено Программой Кабинета министров и будет способствовать увеличению трудовой миграции из Украины.

"Уже могу поздравить премьер-министра, что он (Герус - ред.) миллион человек сегодня трудоустроил. Только не в Украине. Им придется трудоустроиться в других странах. Потому что уменьшится добыча угля на шахтах - это раз. Второе - поднимется цена угля на шахтах. Третье - куда тот уголь сбывать? Уменьшится выход электрической энергии с ТЭС, уменьшатся продажи "Энергоатома" украинского, который так выдает 56% всей электроэнергии. Явно столько рабочих, и столько инженеров и специалистов не будут нужны", - заявил в эфире телеканала "112" Геннадий Москаль.

Напомним, 18 сентября председатель комитета Совета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус пролоббировал поправку в закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", которая позволила импорт электроэнергии из стран, не входящих в Европейское энергосообщество. По его версии, импорт должны были осуществлять из Беларуси, Однако 1 октября компания "Юнайтед Энерджи" начала импорт электроэнергии из РФ. Факт начала импорта электроэнергии из России подтвердили в НЭК "Укрэнерго". Эксперты связывают компанию "Юнайтед Энерджи" с олигархом Игорем Коломойским.

Економічні новини
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Импорт электроэнергии из РФ является преступной схемой в интересах Коломойского - Москаль». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
октября

Первый спутник запустили благодаря украинцу

Федор Черенков страдал манией преследования

Авторов украинского словаря обвинили в национализме

В поезде кулинары подавали шесть обедов

Самое читаемое
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
 2 Просмотров: 28953
Молодожены стали героями фотожаб из-за &quot;горячих&quot; фото
Молодожены стали героями фотожаб из-за "горячих" фото
10
 Просмотров: 21969
Больная раком Заворотнюк раздала все долги
Больная раком Заворотнюк раздала все долги 1 Просмотров: 17451
&quot;Остатки тел разбросало на 60 метров&quot; - появились подробности аварии самолета вблизи Львова
"Остатки тел разбросало на 60 метров" - появились подробности аварии самолета вблизи Львова
5
 Просмотров: 16318
Сеть заполонили мемы с Томом Крузом и Андреем Садовым
Сеть заполонили мемы с Томом Крузом и Андреем Садовым
8
 Просмотров: 14590
Политика
Лукашенко оконфузился во время выступления в Украине
Лукашенко оконфузился во время выступления в Украине
 Просмотров: 315
"Слуги народа" заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета
"Слуги народа" заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета
3
 Просмотров: 126
"Регионалы", кнопкодавы и юристы партии Коломойского: кто попал в ЦИК
"Регионалы", кнопкодавы и юристы партии Коломойского: кто попал в ЦИК
18
 Просмотров: 396
Зеленский и Лукашенко решили вместе "замахнуться" на Олимпийские игры
Зеленский и Лукашенко решили вместе "замахнуться" на Олимпийские игры Просмотров: 162
"Не позволим делить ветеранов"! В "ЕС" предупредили "Слугу народа" о заявлениях про АТОшников
"Не позволим делить ветеранов"! В "ЕС" предупредили "Слугу народа" о заявлениях про АТОшников Просмотров: 225
Больше всего комментируют
7
"Формула Штайнмайера" - это легализация бандитов: как реагируют на передовой на подписание документа
5
Доступ к Зеленскому пытались узурпировать - Данилюк
4
Сколько украинцев считают Россию агрессором
3
На следующей неделе будет масштабный обмен военнопленными - глава МИД
2
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
Голосов: 12362
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua