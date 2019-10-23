Импорт электроэнергии из РФ разрушает отечественную энергетику и угрожает евроинтеграции Украины – Наливайченко

Нардеп Валентин Наливайченко говорит, что импорт электроэнергии из России грозит Украине остановкой евроинтеграции. Фото: Politeka

Импорт электроэнергии из России угрожает Украине разрушением энергетической отрасли и остановкой евроинтеграции, а также попаданием в энергозависимость от Кремля.

Об этом заявил народный депутат Украины Валентин Наливайченко в ответе на вопрос Информационного бюллетеня "ІСС Ukraine".

"Главные угрозы – это разрушение нашей энергобезопасности и потеря энергетической независимости. Это ударит по украинским компаниям, в частности, по "Энергоатому", который производит 53% электроэнергии Украины. Пострадают и наши шахтеры, обеспечивающие углем тепловые электростанции. Как член парламентского комитета по вопросам евроинтеграции хочу отметить еще один риск. Импорт электроэнергии из РФ ставит под угрозу вхождения Украины в единую энергосистему Евросоюза в 2023 году. Ведь по условиям интеграции за год до этого энергетическая система Украины должна работать автономно", – заявил Наливайченко.

Он также отметил, что не менее опасна коррупционная угроза, ведь восстановление импорта электроэнергии из РФ пролоббировал председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус в интересах бизнесмена Игоря Коломойского.

"Вижу еще одну угрозу – коррупционную. С подачи руководителя комитета ВР по вопросам энергетики, депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Геруса, с 1 октября Украина после четырехлетнего перерыва возобновила поставки электроэнергии из России. Импорт осуществляется через компанию "Юнайтед Энерджи", – отметил Наливайченко.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус предложил правку – позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи". За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза – с 2,4 млн кВтч до 4,5 млн кВтч в сутки. Ранее председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что Россия делает Украину энергозависимой, чтобы иметь возможность давить на украинскую власть. И напомнил, что "энергетическое оружие" в Кремле уже использовали против Украины не раз. По его мнению, импорт электроэнергии из России – это еще один шаг, которым увеличивается наша зависимость от РФ и который будет иметь негативные последствия не только для энергетической отрасли, но и страны в целом.