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вторник, 29 октября 2019 17:38

Импорт электричества из РФ, о котором говорит Герус, приведет к коллапсу – Гончар

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Импорт электричества из РФ, о котором говорит Герус, приведет к коллапсу – Гончар
Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар: "Импорт электроэнергии из России - это вопрос безопасности страны". Фото: Униан

Для коллапса энергосистемы не нужно, выхода из рынка половины ресурса, даже нескольких процентов, о которых говорит глава комитета по ТЭК Андрей Герус, достаточно.

Об этом в эфире Эспрессо.тв заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

По его словам, импорт электроэнергии из России – это вопрос безопасности страны.

"Для коллапса энергосистемы не нужно, чтобы где-то вдруг 50% (генерации – ред.) выпало. Это может быть на пике потребления, когда какой-то из атомных энергоблоков аварийно остановится. Этих нескольких процентов, о которых говорит Герус, будет достаточно, чтобы ввести систему в коллапс или, по крайней мере, начать масштабные веерные отключения для того, чтобы спасти ее", – отметил Гончар.

Напомним, 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта, которая стала возможной после внесения в закон "О рынке электрической энергии" "поправки Геруса". За первые две недели октября поставки из России выросли с 2,4 млн кВт часов до 4,48 млн кВт часов. По данным СМИ, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи".

Европейское Энергосообщество также высказало опасения по поводу решений об открытии импорта электроэнергии из неевропейских стран.

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Комментарии

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Дата
29
октября

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