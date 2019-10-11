Импичмент Трампа: министра обязали предоставить документы по Украине

Крайний срок для предоставления документов - 18 октября. ФОТО: Reuters

Головы 3 комитетов Палаты представителей Конгресса США обязали министра энергетики Рика Перри предоставить документы в рамках расследования об импичменте Дональда Трампа.

Об этом говорится в письме председателей комитетов, передает "Укринформ".

Палата хочет узнать о роли Перри в обращении (вероятно, речь идет о разговоре 25 июля) Трампа к Владимиру Зеленскому и документальное подтверждение того, как Перри пытался убедить Зеленского изменить членов правления "Нафтогаза".

"Эти сообщения также вызвали серьезные вопросы относительно ваших усилий нажать на украинских чиновников, чтобы изменить структуру управления в украинской государственной энергетической компании (НАК Нафтогаз Украины - Gazeta.ua) В пользу лиц, связанных с попытками Руди Джулиани втянуть украинских чиновников в наши выборы 2020 года ", - указали головы в письме.

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Крайний срок для предоставления документов - 18 октября.

Информация о повестке появилась через несколько часов после повесток двум бизнесменам и клиентам адвоката Трампа Рудольфа Джулиани - Льву Парнасу и Игорю Фруман.

10 сентября во США арестовали бизнесменов из штата Флорида Игорь Фруман и Лев Парнас. Они помогали адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани по делам, связанным с Украиной. 25 июля президент США Дональд Трамп говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. После разговора американский разведчик пожаловался, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента - бывшего вице-президента Джо Байдена. 26 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора от 25 июля между президентом Трампом и Зеленским. Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа.