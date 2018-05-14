"Имидж просто ужасный" - в ЕС сделали жесткое заявление об Украине

Лишь несколько стран ЕС реально поддерживают Украину, говорит европейский посол Хью Мингарелли. Фото: УНІАН

Украина имеет немного сторонников среди государств-членов Евросоюза из-за плохого имиджа на Западе.

Об этом сказал глава представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли на встрече с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе, сообщает УНН

"Только несколько стран реально поддерживают Украину. Большинство государств-членов ЕС хотят не портить своих отношений с Россией из-за Украины, Грузии или Молдовы. Это является реальным. И я совру, если скажу вам, что большинство стран-членов поддерживают Украину", - заявил посол.

Каждый раз, когда в Европе говорят об Украине - это коррупция

"Это так потому, что имидж вашей страны в ЕС просто ужасен. И очень немногие на Западе знают, какой на самом деле является Украина. Что это - большая страна с 40 миллионами жителей, крупнейшее государство на Европейском континенте, что находится в его сердце, которая производит ракеты, спутники и двигатели для самолетов, с наилучшими землями в Европе, фантастическим туристическим потенциалом и трудовыми ресурсами, которые готовы работать за 200 долларов в месяц. Если бы в ЕС больше людей знали об этой реальности, у меня нет сомнения, что у вас было бы больше друзей.

Каждый раз, когда тема Украины поднимается в Европе - это всегда касается негативного аспекта: коррупции, Чернобыля, войны, проституции. Вы не увидите обсуждения ни одного из многих положительных аспектов этой страны. Итак, большой проблемой является коммуникация", - заявил Мингарелли.

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В марте 2014 году Украина подписала с ЕС политическое соглашение об ассоциации. В июне того же года - экономическое. Соглашение полностью ратифицировали прошлом году. В июне 2017-го между Украиной и ЕС заработал безвизовый режим.