Имеем доказательную базу, чтобы суд ООН признал финансирование терроризма Россией - Зеркаль

 
Ексклюзивы
1/5
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - рыбаки дают неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - рыбаки дают неутешительные прогнозы
Просмотров: 504
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1845
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1683
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1161
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11412
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 1035
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1116
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5922
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1917
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1125
Фото
Все фото
5
20
3
11
10
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
На нового руководителя Полтавской ОГА местные активисты возлагают большие надежды
На нового руководителя Полтавской ОГА местные активисты возлагают большие надежды
Разумков &quot;сделал&quot; Киву
Разумков "сделал" Киву
&quot;Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие&quot;: как &quot;Слуга народа&quot; съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
&quot;Слуги народа&quot; собрались на партийный съезд: фото
"Слуги народа" собрались на партийный съезд: фото
Видео
Все видео
В компании киборга и лидера "Бумбокса". Украинцы сняли видео ко Дню Достоинства и Свободы
В компании киборга и лидера "Бумбокса". Украинцы сняли видео ко Дню Достоинства и Свободы
Порошенко вернулся в Украину, когда узнал о подозрении
Порошенко вернулся в Украину, когда узнал о подозрении
"Несколько приемов" - олимпиец Беленюк показал, как отбиваться от Ляшко
"Несколько приемов" - олимпиец Беленюк показал, как отбиваться от Ляшко
В сети появилось видео с встречи экс-советника Трампа и помощника Зеленского
В сети появилось видео с встречи экс-советника Трампа и помощника Зеленского
Верховная Рада рассматривает во втором чтении проект бюджета. ОНЛАЙН
Верховная Рада рассматривает во втором чтении проект бюджета. ОНЛАЙН
Интервью
1/5
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - рыбаки дают неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - рыбаки дают неутешительные прогнозы
Просмотров: 504
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1845
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1143
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1152
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1386
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
Просмотров: 819
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
среда, 20 ноября 2019 12:32

Имеем доказательную базу, чтобы суд ООН признал финансирование терроризма Россией - Зеркаль

  Комментировать
Имеем доказательную базу, чтобы суд ООН признал финансирование терроризма Россией - Зеркаль
Если Россия проиграет суд, понесет международную правовую ответственность Фото: Центр журналистских расследований

Если Россия проигрывает в суде ООН, то ее на международном уровне признают страной, финансировала терроризм. Это ухудшит бизнес-отношения с США и предоставит Украине возможность ставить вопрос о компенсации убытков.

Такое мнение высказала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, пишет Цензор.НЕТ.

Если Россия проиграет суд, понесет международную правовую ответственность. Это может сказаться на ее отношениях с США.

"Россию признают виновной в финансировании терроризма. Россия себя позиционирует как главный борец с терроризмом. И США с ней сотрудничать почему? Потому что они основной игрок на поле борьбы с терроризмом. А как можно сотрудничать со страной, которая финансирует терроризм? И в Конгрессе есть несколько проектов, например, о признании России страной, финансирует терроризм и запрета ведения с ним вообще любых бизнес-отношения ", - сказала Зеркаль.

Проще говоря, это может привести к прекращению торговли между США и Россией. После решения суда Украина сможет говорить и о взыскании компенсаций.

"Конечно, мы не знаем, где будет Россия в 2022 году, а где будем мы, и будет в мире. Но после решения суда того мы еще можем (я думаю, что и имеем) поставить вопрос о компенсации за ущерб в н "связи с финансированием Россией терроризма на территории Украины. Этот вопрос ставится после того, как устанавливаются факты и признаются действия нарушения", - отметила Зеркаль.

Компенсации касаться не только финансирование терроризма, но и расовой дискриминации в Крыму.

"Я более чем уверена, что все факты, которые мы вкладывали в меморандуме о расовой дискриминации в Крыму, также найдут свое подтверждение и будут приняты судом как нарушение", - подтвердила Зеркаль.

Зеркаль пояснила, что после объявленного в ноябре 2019 решение суда россияне многое рассказать в своем меморандуме: как они предупреждали и не допускали финансирования террористов на территории Украины, как они вели следствие, как они преследовали тех, кто финансировал терроризм в Украине, как они не допускали сбора фондов, как они с нами сотрудничали в рамках международной помощи.

"Конечно, они будут говорить, что это вообще не акты терроризма, это у нас гражданская война. Но все равно им нужно будет приводить факты. Например, по 53-й бригады, завезла" БУК ". Как они расследовали это завоз "бука" в Украине, что они сделали. Более того, они нам предоставить информацию в своем меморандуме, как они расследовали призывы к финансированию, которые были сделаны Зюгановым, Жириновским. как они расследовали и привлекали к ответственности их. как они расследовали роль Шойгу в поставках оружия в Украине ", - отметила с Ступница министра.

Она подчеркнула, что все факты, которые приведены не только в украинском меморандуме, но и в доказательной базе, которая была вместе с меморандумом подано в суд, - все говорят о том, что фонды собирались, оружие поставлялось, что 53-я бригада в " ехала на территорию Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеркаль рассказала о роли Пристайко и Ермака во внешней политике

"Есть соответствующее сообщение Bellingcat, подтверждающее все со всеми фактами. Есть материалы следственной группы, расследующей сбивания Боинга. Все это им придется не просто комментировать, а приводить доказательства. Какие выходят за пределы только скриншотов с их пропагандистской машины", - подытожила дипломатка .

Международный суд ООН 8 ноября объявил, что юрисдикцию рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Имеем доказательную базу, чтобы суд ООН признал финансирование терроризма Россией - Зеркаль». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
ноября

Художник стал миллионером

Самое читаемое
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле Просмотров: 49339
5 продуктов, которые нельзя есть натощак
5 продуктов, которые нельзя есть натощак 1 Просмотров: 23940
Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria&#039;s Secret обнажилась в новом фотосете
Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria's Secret обнажилась в новом фотосете
8
 Просмотров: 15868
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
4
 Просмотров: 14247
Порнозвезды устроили горячую фотосессию в военном музее
Порнозвезды устроили горячую фотосессию в военном музее
6
 Просмотров: 9873
Политика
В компании киборга и лидера "Бумбокса". Украинцы сняли видео ко Дню Достоинства и Свободы
В компании киборга и лидера "Бумбокса". Украинцы сняли видео ко Дню Достоинства и Свободы
 Просмотров: 99
"Посмотрим", - Разумков о досрочных парламентских выборах
"Посмотрим", - Разумков о досрочных парламентских выборах Просмотров: 207
Труба-гейт. Директор ДБР попал в кассетный скандал - ЗМІ
Труба-гейт. Директор ДБР попал в кассетный скандал - ЗМІ Просмотров: 909
Зеркаль рассказала о роли Пристайко и Ермака во внешней политике
Зеркаль рассказала о роли Пристайко и Ермака во внешней политике Просмотров: 378
Зеленский натякнув, что Раду пора менять
Зеленский натякнув, что Раду пора менять Просмотров: 963
Больше всего комментируют
10
"На х*й иди" - Портнов жестко крыл матом и угрожал прокурорам(18+)
6
Богдан разочаровался во фракции "Слуга народа"
5
"Эпоха договорняков кончилась" смешнее всех остальных шуток "- соцсети реагируют на батл Зеленского и Тимошенко
3
Оккупанты вернули Украине захваченные корабли
3
Зеркаль заявила об отставке из-за политической системы Зеленского
Голосов: 13717
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua