Имеем доказательную базу, чтобы суд ООН признал финансирование терроризма Россией - Зеркаль

Если Россия проиграет суд, понесет международную правовую ответственность Фото: Центр журналистских расследований

Если Россия проигрывает в суде ООН, то ее на международном уровне признают страной, финансировала терроризм. Это ухудшит бизнес-отношения с США и предоставит Украине возможность ставить вопрос о компенсации убытков.

Такое мнение высказала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, пишет Цензор.НЕТ.

Если Россия проиграет суд, понесет международную правовую ответственность. Это может сказаться на ее отношениях с США.

"Россию признают виновной в финансировании терроризма. Россия себя позиционирует как главный борец с терроризмом. И США с ней сотрудничать почему? Потому что они основной игрок на поле борьбы с терроризмом. А как можно сотрудничать со страной, которая финансирует терроризм? И в Конгрессе есть несколько проектов, например, о признании России страной, финансирует терроризм и запрета ведения с ним вообще любых бизнес-отношения ", - сказала Зеркаль.

Проще говоря, это может привести к прекращению торговли между США и Россией. После решения суда Украина сможет говорить и о взыскании компенсаций.

"Конечно, мы не знаем, где будет Россия в 2022 году, а где будем мы, и будет в мире. Но после решения суда того мы еще можем (я думаю, что и имеем) поставить вопрос о компенсации за ущерб в н "связи с финансированием Россией терроризма на территории Украины. Этот вопрос ставится после того, как устанавливаются факты и признаются действия нарушения", - отметила Зеркаль.

Компенсации касаться не только финансирование терроризма, но и расовой дискриминации в Крыму.

"Я более чем уверена, что все факты, которые мы вкладывали в меморандуме о расовой дискриминации в Крыму, также найдут свое подтверждение и будут приняты судом как нарушение", - подтвердила Зеркаль.

Зеркаль пояснила, что после объявленного в ноябре 2019 решение суда россияне многое рассказать в своем меморандуме: как они предупреждали и не допускали финансирования террористов на территории Украины, как они вели следствие, как они преследовали тех, кто финансировал терроризм в Украине, как они не допускали сбора фондов, как они с нами сотрудничали в рамках международной помощи.

"Конечно, они будут говорить, что это вообще не акты терроризма, это у нас гражданская война. Но все равно им нужно будет приводить факты. Например, по 53-й бригады, завезла" БУК ". Как они расследовали это завоз "бука" в Украине, что они сделали. Более того, они нам предоставить информацию в своем меморандуме, как они расследовали призывы к финансированию, которые были сделаны Зюгановым, Жириновским. как они расследовали и привлекали к ответственности их. как они расследовали роль Шойгу в поставках оружия в Украине ", - отметила с Ступница министра.

Она подчеркнула, что все факты, которые приведены не только в украинском меморандуме, но и в доказательной базе, которая была вместе с меморандумом подано в суд, - все говорят о том, что фонды собирались, оружие поставлялось, что 53-я бригада в " ехала на территорию Украины.

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"Есть соответствующее сообщение Bellingcat, подтверждающее все со всеми фактами. Есть материалы следственной группы, расследующей сбивания Боинга. Все это им придется не просто комментировать, а приводить доказательства. Какие выходят за пределы только скриншотов с их пропагандистской машины", - подытожила дипломатка .

Международный суд ООН 8 ноября объявил, что юрисдикцию рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.