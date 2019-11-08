Их дом разрушил российский снаряд - Порошенко подарил дом семье с Марьинки

В ночь с 13 на 14 июня дом семьи Повных в Марьинке накрыл артиллерийский снаряд. Дом находился в так называемой "серой зоне". Семья осталась без крыши над головой - несмотря на обещания местных властей помочь.

Петр Порошенко во время рабочей поездки на Донбасс вместе с командой "Европейской Солидарности" встретился с семьей и вручил им ключи от нового дома.

Петр Порошенко вместе с командой "Европейской Солидарности" подарил семье Повных новый дом

"Семья Повных чудом осталась жива. В июне Марьинку, где они жили, обстреливали боевики. Артиллерийский снаряд попал в их частный дом. Им на помощь сразу же отправились украинские воины, разобрали завалы и доставили семью в больницу.

Все это время семья с маленькой дочкой Варварой скиталась и выживала только благодаря помощи волонтеров. Счастлив, что наконец их мечта о собственном доме сбылась", - отметил Петр Порошенко.

"Мы благодарим всех, кто нам помогал и поддерживал в трудные времена. Мы с первых дней фактически жили на передовой и никуда не собирались уезжать. Наша младшенькая с 4 лет росла на линии фронта. Мы не хотим покидать свою землю. И мы очень благодарны за такой неожиданный подарок", - сказала Татьяна Повна.

Петр Порошенко вместе с командой "Европейской Солидарности" подарил семье Повных новый дом