"И это в Раде, в которой нет Ляшко" – политики высмеяли интимную переписку Яременко

Сегодняшний день в Верховной Раде не прошел без скандала. Журналисты поймали народного депутата Богдана Яременко на переписке с девушку с сайта знакомств. Она предлагает "слуге народа" интимные услуги за деньги. Нардеп говорит, что это была инсинуация.

Политики советуют Яременко после этого лоббировать легализацию проституции в Украине. Другие обращают внимание на все скандалы, в которые за последние 2 месяца "вляпались" представители президентской партии.

Сегодня журналисты зафиксировали переписку народного депутата Богдана Яременко якобы с девушкой Алиной на сайте знакомств. Она предлагает политику секс и расписывает детали. Сам Яременко заявил, что сфабриковал переписку, чтобы подловить журналистов.